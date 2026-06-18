Coupe du Monde : «Cristiano Ronaldo ne lui adressait plus la parole», un malaise a éclaté au Qatar !

Pierrick Levallet

Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques depuis l’entrée en lice du Portugal dans cette Coupe du monde 2026. Certains réclament notamment que le quintuple Ballon d’Or soit placé sur le banc. Mais un épisode avec Fernando Santos a été de nouveau évoqué pendant le Mondial 2022 au Qatar, où un malaise a éclaté.

Ce mercredi, le Portugal a été tenu en échec par le Congo pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 (1-1). Depuis, Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques et certains réclament qu’il soit désormais sur le banc. En 2022, Fernando Santos avait déjà pris cette décision, et cela avait permis à la Seleçao de s’imposer largement contre la Suisse. Seulement, ce choix avait ensuite provoqué un malaise avec le quintuple Ballon d’Or au Qatar.

«Je ne suis pas sûr que ce soit un bon camarade» « Cristiano Ronaldo sur le banc ? Je vais quand même rester prudent parce que contre la Colombie, il est capable de nous faire ravaler nos chapeaux. On ne sait jamais avec ces phénomènes là. Maintenant, la transition aurait dû être faite après la Coupe du monde 2022. Fernando Santos, qui était son père spirituel, l’a relégué sur le banc contre la Suisse avec le triplé de Gonçalo Ramos et la victoire 6-1. Un an plus tard, Fernando Santos fait une interview où il dit que Cristiano Ronaldo ne lui adressait plus la parole. Pendant un an, Cristiano Ronaldo n’a pas parlé avec son père spirituel parce qu’il l’avait mis sur le banc. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon camarade » a d’abord expliqué Stephen Brun dans le Super Moscato Show.