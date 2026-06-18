Coupe du Monde : «Cristiano Ronaldo ne lui adressait plus la parole», un malaise a éclaté au Qatar !

Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques depuis l’entrée en lice du Portugal dans cette Coupe du monde 2026. Certains réclament notamment que le quintuple Ballon d’Or soit placé sur le banc. Mais un épisode avec Fernando Santos a été de nouveau évoqué pendant le Mondial 2022 au Qatar, où un malaise a éclaté.
Ce mercredi, le Portugal a été tenu en échec par le Congo pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 (1-1). Depuis, Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques et certains réclament qu’il soit désormais sur le banc. En 2022, Fernando Santos avait déjà pris cette décision, et cela avait permis à la Seleçao de s’imposer largement contre la Suisse. Seulement, ce choix avait ensuite provoqué un malaise avec le quintuple Ballon d’Or au Qatar.
«Je ne suis pas sûr que ce soit un bon camarade»
« Cristiano Ronaldo sur le banc ? Je vais quand même rester prudent parce que contre la Colombie, il est capable de nous faire ravaler nos chapeaux. On ne sait jamais avec ces phénomènes là. Maintenant, la transition aurait dû être faite après la Coupe du monde 2022. Fernando Santos, qui était son père spirituel, l’a relégué sur le banc contre la Suisse avec le triplé de Gonçalo Ramos et la victoire 6-1. Un an plus tard, Fernando Santos fait une interview où il dit que Cristiano Ronaldo ne lui adressait plus la parole. Pendant un an, Cristiano Ronaldo n’a pas parlé avec son père spirituel parce qu’il l’avait mis sur le banc. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon camarade » a d’abord expliqué Stephen Brun dans le Super Moscato Show.
«Un choix fort» attendu au Portugal avec Cristiano Ronaldo ?
« Maintenant, Roberto Martinez a deux solutions. Soit il continue de faire plaisir à Cristiano Ronaldo et il va droit dans le mur, ou il pense à la nation et là il fait un choix fort. Je suis curieux de voir ce qu’il va faire parce que la Colombie, c’est un match important. Maintenant, est-ce qu’on est sûr qu’il y a meilleur que Cristiano Ronaldo ? Dans cette équipe il y a Gonçalo Ramos, sinon il y a Rafael Leao qui joue sur un côté ou Joao Félix. Gonçalo Ramos, je ne suis pas sûr que c’est plus fort. Il a joué 20 matchs dans la saison, on l’a parfois vu dans des matchs de Ligue 1 pourris. Mais il n’y a pas un mec où on se dit qu’il est meilleur que Cristiano Ronaldo et qu’on se demande pourquoi il ne joue pas » a ensuite poursuivi le consultant dans l’émission de RMC. À voir ce que Roberto Martinez décidera de faire contre l’Ouzbékistan le 23 juin prochain pour le second match de poule de cette Coupe du monde 2026.