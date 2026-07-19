Coupe du monde 2026 : Voilà le joueur de l’équipe de France qui a déçu Walid Acherchour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Titulaire ce samedi soir face à l’Angleterre, Rayan Cherki n’a clairement pas marqué les esprits de façon positive. Auteur d’une Coupe du Monde compliquée, le magicien de Manchester City a été sévèrement critiqué dans la presse après sa prestation. Fan du joueur d’ordinaire, Walid Acherchour estime quant à lui que le crack de 22 ans a été décevant dans l’ensemble.

Une prestation complètement manquée. Titularisé pour la première fois par Didier Deschamps sur cette Coupe du Monde ce samedi soir face à l’Angleterre, Rayan Cherki n’a clairement pas brillé. En difficulté sur ce mondial, le prodige de Manchester City a sombré face à l’Angleterre. Au micro de l’After Foot ce dimanche, Walid Acherchour, pourtant fan du joueur de 22 ans, n’a pas manqué de pointer du doigt les dernières prestations de Cherki.

« Je ne vais pas dire que c’est un cadeau, mais presque » « Toutes ses rentrées ont été décevantes. Moi qui suis un grand fan de Rayan Cherki je le dit. Je pense que dans ce qu’on pouvait attendre de lui dans la peau d’un supersub, c’est très décevant. Mais il faut aussi dire que par rapport à l’équipe de France, Cherki n’est pas l’enjeu principal, n’est pas le responsable numéro un de cette Coupe du Monde. Là où je suis déçu de Rayan Cherki dans l’attitude c’est qu’il n’a pas eu le temps de jeu qu’il méritait par ses performances. Et quand je vois Didier Deschamps lui offrir une titularisation hier par rapport à son tournoi, je ne vais pas dire que c’est un cadeau, mais presque ! », a ainsi confié le consultant.