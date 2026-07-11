Coupe du monde 2026 : Un record dingue attend Kylian Mbappé

Sous Didier Deschamps, l'équipe de France s'est montrée particulièrement solide et régulière en Coupe du monde. En effet, les Bleus sont allés chercher trois places en demi-finales sur les éditions 2018, 2022 et celle de 2026. Une prouesse qui pourrait permettre à Kylian Mbappé d'aller chercher un nouveau record individuel intouchable depuis 1970 établi par Gerd Müller.
Historique. L'équipe de France a atteint le dernier carré de la Coupe du monde 2026 pour la 8ème fois. Une performance saluée par Philippe Diallo, président de la Fédération française de football sur son compte X. « Nous sommes en demi-finale de Coupe du monde ! Un parcours sans faute pour nos Bleus, portés par leur solidarité et leur beau jeu. Mardi, la France disputera la 8ᵉ demi-finale de son histoire, la 3ᵉ d’affilée en Coupe du monde, du jamais vu pour nos Bleus ».
L'équipe de France fait comme l'Allemagne et le Brésil
Trois demi-finales de suite de Coupe du monde pour l'équipe de France. Ce n'était plus arrivé depuis l'Allemagne qui avait fait le Grand Chelem entre 2002 et 2014, soit quatre éditions. Et avant cela, c'était le Brésil qui avait signé ce threepeat à l'instar des Bleus actuellement entre 1994 et 2002. De par son importance lors des trois épopées de l'équipe de France en 2018, 2022 et celle de cette année, Kylian Mbappé est si décisif qu'il pourrait aller chercher un record particulier qui tient depuis 1970.
Kylian Mbappé à deux contributions d'un record de Gerd Müller vieux de 56 ans
Lors du Mondial 70 au Mexique, Gerd Müller avait aligné 13 contributions de buts pour la RFA, à savoir l'Allemagne de l'Ouest. La légende du Bayern Munich avait inscrit 10 buts pour trois passes décisives délivrées. Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a marqué à 8 reprises en délivrant trois offrandes à ses coéquipiers sous le maillot tricolore. Et alors qu'il reste automatiquement deux matchs à l'équipe de France, à savoir la demi-finale et la finale ou petite finale, Mbappé a la possibilité d'établir un nouveau record spécial sur le plan individuel.