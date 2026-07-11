Coupe du monde 2026 : Un record dingue attend Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sous Didier Deschamps, l'équipe de France s'est montrée particulièrement solide et régulière en Coupe du monde. En effet, les Bleus sont allés chercher trois places en demi-finales sur les éditions 2018, 2022 et celle de 2026. Une prouesse qui pourrait permettre à Kylian Mbappé d'aller chercher un nouveau record individuel intouchable depuis 1970 établi par Gerd Müller.

Historique. L'équipe de France a atteint le dernier carré de la Coupe du monde 2026 pour la 8ème fois. Une performance saluée par Philippe Diallo, président de la Fédération française de football sur son compte X. « Nous sommes en demi-finale de Coupe du monde ! Un parcours sans faute pour nos Bleus, portés par leur solidarité et leur beau jeu. Mardi, la France disputera la 8ᵉ demi-finale de son histoire, la 3ᵉ d’affilée en Coupe du monde, du jamais vu pour nos Bleus ».

L'équipe de France fait comme l'Allemagne et le Brésil Trois demi-finales de suite de Coupe du monde pour l'équipe de France. Ce n'était plus arrivé depuis l'Allemagne qui avait fait le Grand Chelem entre 2002 et 2014, soit quatre éditions. Et avant cela, c'était le Brésil qui avait signé ce threepeat à l'instar des Bleus actuellement entre 1994 et 2002. De par son importance lors des trois épopées de l'équipe de France en 2018, 2022 et celle de cette année, Kylian Mbappé est si décisif qu'il pourrait aller chercher un record particulier qui tient depuis 1970.