Equipe de France - Kylian Mbappé victime d'insultes racistes : La FFF va poursuivre en justice la sénatrice paraguayenne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde 2026 bat son plein. L'équipe de France emmenée par son capitaine Kylian Mbappé est en lice pour disputer un quatrième quart de finale de suite dans la plus belle des compétitions de sélection. Le leader du vestiaire des Bleus, unique buteur en 1/8ème de finale contre le Paraguay (1-0) a été la cible de commentaires racistes de la part d'une sénatrice paraguayenne qu'il a lui-même condamné. En parallèle, la président de la FFF a annoncé ne pas en rester là.

« Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ». Ces mots profondément racistes à l'égard de Kylian Mbappé ont été rédigés par Céleste Amarilla, sénatrice paraguayenne. Sur son compte X, cette femme politique faisait allusion à une scène au coup de sifflet final du 1/8ème de finale entre le Paraguay et l'équipe de France où Mbappé avait ignoré le gardien Orlando Gill qui souhaitait lui serrer la main.

«La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire» Face à ces propos haineux dont il a été la cible, Kylian Mbappé a pris son téléphone afin de remettre la sénatrice paraguayenne à sa place par l'intermédiaire d'un post X. « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ». Sur le réseau social, le président de la Fédération française de football Philippe Diallo est allé plus loin en évoquant des poursuites judiciaires. « Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire ».