Coupe du Monde 2026 : «Incroyable», Ousmane Dembélé est aux anges avec Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’équipe de France a battu le Maroc en quarts de finale de la Coupe du Monde (2-0). Les Bleus ont pu compter sur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé tous deux buteurs sur ce choc. Après la rencontre, le Ballon d’Or 2025 a salué la prestation et son entente avec le capitaine français.

L’équipe de France poursuit son chemin. Les Bleus ont atteint le dernier carré de la Coupe du Monde 2026 en éliminant le Maroc ce jeudi soir. Dominateurs, les hommes de Didier Deschamps n’ont laissé aucune chance aux Marocains. Après une première période marquée par une domination stérile et un penalty manqué et polémique de la part de Kylian Mbappé, les Bleus ont trouvé la faille dans le second acte.

Mbappé et Dembélé se sont régalés D’une superbe frappe enroulée, le capitaine français a débloqué la rencontre avant que le Ballon d’Or en titre Ousmane Dembélé ne vienne doubler la mise après un superbe enchaînement. Avec 8 buts pour Kylian Mbappé et 5 pour l’attaquant du PSG, le duo d’attaque des Bleus se porte à merveille, bien soutenu par les 5 passes décisives de Michael Olise, ainsi que les fulgurances de Désiré Doué et de Bradley Barcola sur le côté. Après cette victoire face au Maroc, Ousmane Dembélé en personne s’est livré sur sa belle relation avec Kylian Mbappé.