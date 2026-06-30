Coupe du Monde 2026 - Nouveau scandale : Des menaces de mort reçues par une sélectionneur ?

Amadou Diawara

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, la Corée du Sud est tombée dans le groupe A lors du tirage au sort. Après une victoire d'entrée face à la République Tchèque, la bande à Kang-In Lee s'est inclinée à la fois contre le Mexique et l'Afrique du Sud. Alors que la Corée du Sud a été éliminée dès le premier tour du Mondial, le sélectionneur Hong Myung-bo aurait reçu des menaces de mort.

La Corée du Sud a composté son billet pour la Coupe du Monde 2026. Lors du tirage au sort, la bande à Kang-In Lee a hérité du groupe A. Pour son entrée en lice dans la compétition, la Corée du Sud a démarré fort, et ce, en l'emportant face à la République Tchèque (2-1). Toutefois, les hommes de Hong Myung-bo se sont ensuite inclinés face au Mexique, l'un des pays hôtes (1-0), puis contre l'Afrique du Sud (1-0).

«Hong Myung-bo dehors» A l'issue de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, la Corée du Sud comptabilisait trois points. Classé troisième du groupe A, les Guerriers Taeguk n'ont pas pu valider leur ticket pour les 16èmes de finale, et ce, parce qu'ils ne faisaient pas partie des huit meilleurs troisièmes de la compétition.