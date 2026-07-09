Coupe du monde 2026 : L’Égypte charge François Letexier après la défaite contre l’Argentine

Éliminée par l’Argentine (2-3) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 alors qu’elle avait deux buts d’avance à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre, l’Égypte n’a pas digéré l’arbitrage de François Letexier. La Fédération égyptienne a même publié un communiqué à charge contre le Français, regrettant plusieurs de ses décisions.
Bien partie pour réaliser l’exploit d’éliminer l’Argentine dès les huitièmes de finales de la Coupe du monde 2026, l’Égypte a finalement craqué en fin de match, encaissant trois buts entre la 79e et la 90e+2 pour s’incliner 2-3. Une rencontre après laquelle plusieurs décisions arbitrales de François Letexier ont été vivement critiquées. Comme indiqué par AS, la Fédération égyptienne (EFA) a l’intention de porter plainte auprès de la FIFA contre le Français, ainsi que ses assistants Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, réclamant leur exclusion jusqu’à la fin de la compétition.
L’Égypte charge François Letexier dans un communiqué
Ce qui a été suivi d’un communiqué publié sur le compte Instagram de l’EFA : « La Fédération égyptienne de football tient à exprimer sa sincère gratitude au peuple égyptien, où qu’il se trouve, pour son soutien indéfectible, sa loyauté et sa confiance envers l’équipe nationale tout au long de notre parcours dans la Coupe du Monde de la FIFA. Le soutien exceptionnel manifesté par des millions d’Égyptiens, tant dans le pays qu’à travers le monde, a été une source d’immense fierté et de motivation pour nos joueurs et notre délégation. L’équipe nationale a représenté l’Égypte avec honneur, détermination et courage, livrant des performances qui reflétaient l’esprit et le caractère de notre nation. »
« La Fédération égyptienne de football ne peut rester silencieuse face aux décisions arbitrales observées lors du match contre l’Argentine »
« Dans le même temps, la Fédération égyptienne de football ne peut rester silencieuse face aux décisions arbitrales observées lors du match contre l’Argentine, ainsi qu’à l’utilisation inadéquate du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) », a poursuivi l’EFA. « Plusieurs incidents clés ont suscité de vives inquiétudes et soulevé de profondes interrogations quant à la cohérence et à l’équité des décisions qui ont directement influencé le déroulement de la rencontre. Un certain nombre d’experts du football et d’analystes spécialisés, tant au niveau local qu’international, ont mis en évidence des incidents d’arbitrage controversés et déterminants survenus au cours de la rencontre. Cela souligne l’importance de maintenir les normes les plus élevées d’intégrité, d’équité et de transparence dans l’arbitrage des matchs, en particulier dans une compétition de l’envergure et de l’importance de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le football égyptien a toujours respecté les principes du fair-play, de l’intégrité sportive et du respect du jeu. Ces mêmes principes exigent que toutes les équipes s’affrontent à armes égales et bénéficient d’un traitement équitable. Ce qui s’est produit pendant le match a, à juste titre, suscité une frustration généralisée parmi nos joueurs, notre encadrement et nos supporters, qui s’attendaient à ce que l’arbitrage respecte les normes les plus élevées sur la plus grande scène du football. La défense des droits et des intérêts de l’équipe nationale égyptienne n’est pas une question que l’on peut ignorer, minimiser ou traiter comme secondaire. C’est une responsabilité que nous assumons avec une conviction et une détermination sans faille. Chaque joueur qui porte le maillot égyptien, et chaque supporter qui soutient l’équipe, mérite l’équité, le respect et l’application équitable des lois du jeu. »