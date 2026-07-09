Coupe du monde 2026 : L’Égypte charge François Letexier après la défaite contre l’Argentine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminée par l’Argentine (2-3) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 alors qu’elle avait deux buts d’avance à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre, l’Égypte n’a pas digéré l’arbitrage de François Letexier. La Fédération égyptienne a même publié un communiqué à charge contre le Français, regrettant plusieurs de ses décisions.

Bien partie pour réaliser l’exploit d’éliminer l’Argentine dès les huitièmes de finales de la Coupe du monde 2026, l’Égypte a finalement craqué en fin de match, encaissant trois buts entre la 79e et la 90e+2 pour s’incliner 2-3. Une rencontre après laquelle plusieurs décisions arbitrales de François Letexier ont été vivement critiquées. Comme indiqué par AS, la Fédération égyptienne (EFA) a l’intention de porter plainte auprès de la FIFA contre le Français, ainsi que ses assistants Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, réclamant leur exclusion jusqu’à la fin de la compétition.

L’Égypte charge François Letexier dans un communiqué Ce qui a été suivi d’un communiqué publié sur le compte Instagram de l’EFA : « La Fédération égyptienne de football tient à exprimer sa sincère gratitude au peuple égyptien, où qu’il se trouve, pour son soutien indéfectible, sa loyauté et sa confiance envers l’équipe nationale tout au long de notre parcours dans la Coupe du Monde de la FIFA. Le soutien exceptionnel manifesté par des millions d’Égyptiens, tant dans le pays qu’à travers le monde, a été une source d’immense fierté et de motivation pour nos joueurs et notre délégation. L’équipe nationale a représenté l’Égypte avec honneur, détermination et courage, livrant des performances qui reflétaient l’esprit et le caractère de notre nation. »