Coupe du monde 2026 : L’Argentine a choisi son adversaire pour la finale, et ça va faire parler en France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'Argentine va tenter de poursuivre sa route pour la défense de son titre, Lionel Scaloni se projette déjà vers la suite de la Coupe du monde. Le sélectionneur de l'Albiceleste annonce même qu'il se verrait bien défier l'Espagne en finale. Ce qui signifie qu'il préférerait que la Roja s'extirpe de la partie de tableau des Bleus.

Ce mardi soir, l'Argentine défie l'Egypte pour une place en quart de finale de la Coupe du monde contre la Suisse ou la Colombie. Tentante du titre, l'Albiceleste est évidemment la grande favorite de cette rencontre. A tel point que le sélectionneur argentin Lionel Scaloni se projette déjà vers la suite de la compétition, et même la finale, lors de laquelle il aimerait retrouver l'Espagne, adversaire potentiel de l'équipe de France en demi-finale.

«L'Espagne en finale ? Je signe tout de suite» « L'Espagne est de mieux en mieux au fil de ses matches, c'est certain, mais ils n'ont pas été réguliers. Cela confirme que c'est une Coupe du monde compliquée, les voyages, la chaleur, les pelouses où le ballon ne roule pas beaucoup. Ils restent les favoris, mais pas avec une marge démesurée. La France a eu du mal pour plein de raisons aussi, pas seulement à cause du Paraguay : la chaleur, le match qui s'arrête au bout de 20 min pour la pause fraîcheur. Après, affronter l'Espagne en finale ? Je signe tout de suite (sourire) », confie-t-il en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.