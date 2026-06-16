Coupe du monde 2026 - Lamouchi viré après un match : La promesse non-tenue des joueurs de la Tunisie !

Pierrick Levallet

La Coupe du monde 2026 démarre décidément très mal pour la Tunisie. Après la gifle contre la Suède (5-1), les Aigles de Carthage ont décidé de se séparer de leur entraîneur : Sabri Lamouchi. Ce dernier a d’ailleurs vu certains de ses joueurs ne pas tenir une promesse faite envers lui avant de se faire remplacer par Hervé Renard.

La Tunisie avait sans doute rêvé d’un meilleur début de Coupe du monde 2026. Les Aigles de Carthage se sont lourdement inclinés pour leur entrée en lice face à la Suède (5-1) ce lundi. En conséquence, la sélection tunisienne a décidé de se séparer de son entraîneur Sabri Lamouchi. Le coach de 54 ans avait accepté de prendre ce poste en janvier dernier et s’était même engagé jusqu’en 2028. Finalement, la Fédération tunisienne de football (FTF) a choisi d’acter son départ prématurément et en plein Mondial.

8 joueurs de la Tunisie n'ont pas tenu une promesse faite à Lamouchi Comme le rapporte L’Equipe, huit cadres de la Tunisie seraient ainsi venus voir Sabri Lamouchi et auraient passé un pacte avec lui : s’il s’en va, tous les joueurs s’en iront également. Le soutien de ces internationaux semblait dicté par le refus d’avoir un Tunisien à la tête de la sélection. Oualid Merdassi, secrétaire général de la FTF, a ensuite apporté le contrat de séparation à l’amiable à l’ancien technicien passé par le Stade Rennais, qui l’a signé contre le mur de sa chambre. Mais avec la nomination d’Hervé Renard, aucun joueur n’a tenu sa promesse faite à Sabri Lamouchi. Ce dernier serait donc resté seul et désemparé dans sa chambre, afin d’éviter de les croiser dans l’ascenseur.