Coupe du monde 2026 : La FIFA annonce une surprise qui va faire parler avec Donald Trump !

Cette Coupe du monde 2026 n’a débuté que depuis une dizaine de jours, mais les polémiques ont été très nombreuses, que ce soit pour l’équipe de France ou les autres. Et une nouvelle pourrait bien éclater au sujet de Donald Trump, le président des Etats-Unis, l’un des pays hôte de la compétition.
Depuis son retour à la Maison Blanche, il ne se passe pas une semaine sans qu’on ne parle de Donald Trump. Il faut dire que le président des Etats-Unis est loin de faire l’unanimité, en son pays comme dans le reste de la planète, avec notamment le récent conflit en Iran ou ses prises de position sur Cuba ou le Groenland. Et le football n’est pas épargné...
Un Donald Trump omniprésent
Il y a un an déjà, les Etats-Unis accueillaient une compétition internationale avec la Coupe du monde des clubs. Après la finale remportée par Chelsea contre le PSG, le président des U.S.A. avait en effet apporté le trophée aux vainqueurs... avant de rester au milieu des joueurs lors de leur célébration. Cela avait fait couler beaucoup d’encre et plusieurs joueurs des Blues avaient fait part de leur incompréhension, ne s’attendant pas vraiment à cette attitude de la part de Donald Trump.
« Nous serons ensemble avec le président pour assister à la finale et remettre le trophée au vainqueur »
Ça pourrait bien recommencer, à l’occasion de la Coupe du monde 2026. Invité sur la FOX, Gianni Infantino a en effet annoncé que Donald Trump sera à ses côtés lors de la finale du 19 juillet prochain, pour apporter le trophée au vainqueur. « Nous serons ensemble avec le président pour assister à la finale et remettre le trophée au vainqueur, bien sûr. Nous serons ensemble tout le temps » a expliqué le président de la FIFA, qui semble s’être rapproché du président des Etats-Unis ces dernières années. On se rappelle notamment qu’en décembre dernier, il lui avait décerné un prix de la paix de la FIFA... qui n’avait jamais été décerné auparavant.