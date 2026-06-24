Coupe du monde 2026 : La FIFA annonce une surprise qui va faire parler avec Donald Trump !

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2026 n’a débuté que depuis une dizaine de jours, mais les polémiques ont été très nombreuses, que ce soit pour l’équipe de France ou les autres. Et une nouvelle pourrait bien éclater au sujet de Donald Trump, le président des Etats-Unis, l’un des pays hôte de la compétition.

Depuis son retour à la Maison Blanche, il ne se passe pas une semaine sans qu’on ne parle de Donald Trump. Il faut dire que le président des Etats-Unis est loin de faire l’unanimité, en son pays comme dans le reste de la planète, avec notamment le récent conflit en Iran ou ses prises de position sur Cuba ou le Groenland. Et le football n’est pas épargné...

Un Donald Trump omniprésent Il y a un an déjà, les Etats-Unis accueillaient une compétition internationale avec la Coupe du monde des clubs. Après la finale remportée par Chelsea contre le PSG, le président des U.S.A. avait en effet apporté le trophée aux vainqueurs... avant de rester au milieu des joueurs lors de leur célébration. Cela avait fait couler beaucoup d’encre et plusieurs joueurs des Blues avaient fait part de leur incompréhension, ne s’attendant pas vraiment à cette attitude de la part de Donald Trump.