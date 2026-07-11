Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé «impitoyable» face au Maroc, Zlatan Ibrahimovic dénonce une erreur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, Kylian Mbappé a inscrit son huitième but sur cette Coupe du Monde 2026. Selon Zlatan Ibrahimovic, consultant sur ce mondial, le Maroc a eu tort de penser que l’attaquant français allait sortir de son match après avoir manqué son tir au but lors de la première période.

Avec désormais 20 buts inscrits au total en Coupe du Monde, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner. Ce jeudi soir, l’attaquant français a été l’un des grands artisans de la qualification de l’équipe de France face au Maroc (2-0) en quarts de finale de cette édition 2026. Buteur, Mbappé avait pourtant manqué un penalty en première période. Mais selon Zlatan Ibrahimovic, les Marocains ont eu tort de penser que cela allait affecté l’attaquant français.

« La plus grosse erreur à faire face à une superstar, c’est de croire qu’il est fini après un mauvais moment » « Je riais quand tout le monde s’est mis à parler du penalty manqué. Pourquoi ? Parce que j’ai déjà vu cette histoire. Les grands joueurs sont dangereux. Les grands joueurs énervés le sont encore plus. Le Maroc pensait avoir changé le match. Leur gardien arrête le penalty, le public explose, le banc célèbre… Mais la plus grosse erreur à faire face à une superstar, c’est de croire qu’il est fini après un mauvais moment. C’est là qu’il devient impitoyable », a ainsi confié la légende suédoise, qui est devenue consultant pour Fox Sports sur cette Coupe du Monde.