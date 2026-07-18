Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : «On a explosé en plein vol», le constat amer après l’humiliation contre l’Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, l’aventure de l’équipe de France à la Coupe du Monde a pris fin de manière brutale. Éliminés par l’Espagne (2-0) sans avoir eu leur mot à dire dans cette demi-finale, les Bleus peuvent nourrir de grands regrets. Comme l’a analysé Bixente Lizarazu, la chute a été lourde pour la formation de Didier Deschamps.

L’équipe de France a sombré. En demi-finale de cette Coupe du Monde, les Bleus n’ont rien proposé face à une équipe d’Espagne bien supérieure. Éliminés du mondial, les partenaires de Kylian Mbappé vont disputer le match pour la troisième place ce samedi soir face à l’Angleterre. Une bien maigre consolation alors que pour ce dernier tour de piste de Didier Deschamps, les attentes étaient très élevées comme l’a rappelé Bixente Lizarazu.

« On a basculé dans une certaine euphorie, alors que tout n'a pas été égal » « On avait beaucoup d'espoir, avec une équipe vraiment séduisante sur le plan offensif, et on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte le changement de niveau de l'adversaire. On a basculé dans une certaine euphorie, alors que tout n'a pas été égal. On s'est peut-être mis des œillères en pensant que notre attaque de feu allait tout emporter sur son passage, et en fait, face à un adversaire de très haut niveau, on a explosé en plein vol », a ainsi analysé le consultant auprès de l’Equipe.