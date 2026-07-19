Coupe du Monde 2026 : «C’est incroyable», cette photo de Lionel Messi et Lamine Yamal qui fait halluciner un joueur de l’Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, Lionel Messi et Lamine Yamal vont s’affronter en finale de la Coupe du Monde 2026. Il y a de nombreuses années, l’Argentin avait pris une photo avec l’ailier du FC Barcelone, lorsque ce dernier était bébé. Membre de la « Roja », Mikel Merino est revenu sur cet immense coïncidence qui le fait d’ailleurs halluciner.

La finale de la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. Ce dimanche soir au MetLife Stadium, l’Argentine de Lionel Messi et l’Espagne de Lamine Yamal vont s’affronter pour une place dans l’histoire. Forcément, un fameux cliché dans lequel l’octuple Ballon d’Or tenait dans ses mains il y a plusieurs années un jeune Lamine Yamal encore bébé a refait surface.

« La première fois que je l’ai vue, j’ai cru qu’elle avait été créée par intelligence artificielle » Présent en conférence de presse ce samedi avant cette grande finale, Mikel Merino a avoué être abasourdi par cette fameuse image. « Honnêtement, c’est incroyable. La première fois que je l’ai vue, j’ai cru qu’elle avait été créée par intelligence artificielle et qu’elle n’était pas réelle. Mais c’est fascinant de voir comment la vie fonctionne parfois. Il existe des situations exceptionnelles qui donnent l’impression d’avoir été écrites à l’avance, alors qu’elles ne sont que le fruit des coïncidences de la vie. »