Coupe du Monde 2026 - Angleterre : Donald Trump dévoile son coup de cœur pour Harry Kane !

Amadou Diawara

Depuis le début de la Coupe du Monde 2026, Harry Kane fait le plus grand bonheur de l'Angleterre. En effet, le buteur du Bayern est l'un des grands artisans de la qualification des Three Lions pour les quarts de finale de la compétition, ayant déjà inscrit six réalisations. D'ailleurs, Donald Trump - le président des Etats-Unis - est tombé sous son charme.

Etincelant sous les couleurs du Bayern en 2025-2026, Harry Kane a été logiquement choisi par Thomas Tuchel pour disputer la Coupe du Monde. Et le sélectionneur des Three Lions a très bien fait de convoquer le buteur de 32 ans pour la compétition. En effet, Harry Kane fait forte impression en Amérique du Nord, étant l'un des grands artisans du parcours de son équipe.

Harry Kane a marqué 6 buts à la Coupe du Monde 2026 Sur le plan individuel, Harry Kane a inscrit 6 réalisations lors de cette Coupe du Monde 2026, et ce, en cinq rencontres disputées. A ce jour, seuls Lionel Messi (Inter Miami, Argentine), Kylian Mbappé (Real Madrid, France) et Erling Haaland (Manchester City, Norvège) font mieux que lui ; ayant marqué à sept reprises. Des buts qui ont permis à l'Angleterre de se hisser jusqu'en quart de finale de la compétition. En effet, les Three Lions ont terminé en tête du groupe L avec sept points, ayant battu la Croatie et le Panama, et ayant été tenu en échec par le Ghana. Lors de la phase à éliminations directes du Mondial, les hommes de Thomas Tuchel ont fait tomber la République Démocratique du Congo en 16ème de finale et le Mexique en 8ème dans la nuit de dimanche à lundi.