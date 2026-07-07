Coupe du Monde 2006 : Marco Materazzi s'est inspiré de Michael Jordan pour faire craquer Zinedine Zidane !

Axel Cornic

Vingt ans après, Marco Materazzi est revenu sur le désormais célèbre coup de boule de Zinedine Zidane, en finale de la Coupe du monde 2006. Pour L’Equipe, l’ancien international italien a notamment avoué s’être inspiré d’un certain Michael Jordan, connu pour sa verve lorsqu’il était encore joueur.

C’est l’un des épisodes les plus marquants du football mondial, mais surtout du football français. Véritable légende vivante, Zinedine Zidane disputait sa dernière Coupe du monde en 2006 et les fans de l’équipe de France le voyaient soulever un nouveau titre à Berlin. Ce n’est finalement pas ce qu’il s’est passé, puisqu’il a quitté cette rencontre avant le coup de sifflet final.

« La France a manqué de lucidité pour tenter la passe de plus » Le numéro 10 de l’équipe de France a en effet été expulsé, pour avoir assené un coup de tête dans le thorax de son adversaire, Marco Materazzi. Et vingt ans après, ce dernier est revenu sur cet épisode avec Zinedine Zidane, rentré dans l’histoire. « La France a manqué de lucidité pour tenter la passe de plus. Nous, on les forçait justement à tirer de loin car avec (Gianluigi) Buffon, on savait qu'on ne prendrait pas de but, même sur un tir à 250 km/h. "Gigi" claque une tête de Zidane (104e) et je m'engueule avec Gattuso car il ne l'a pas suivi tandis que moi j'étais sur Trezeguet » a expliqué l’ancien défenseur central de la Squadra Azzurra, dans un entretien accordé à L’Equipe.