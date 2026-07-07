Coupe du Monde 2006 : Marco Materazzi s'est inspiré de Michael Jordan pour faire craquer Zinedine Zidane !

Vingt ans après, Marco Materazzi est revenu sur le désormais célèbre coup de boule de Zinedine Zidane, en finale de la Coupe du monde 2006. Pour L’Equipe, l’ancien international italien a notamment avoué s’être inspiré d’un certain Michael Jordan, connu pour sa verve lorsqu’il était encore joueur.
C’est l’un des épisodes les plus marquants du football mondial, mais surtout du football français. Véritable légende vivante, Zinedine Zidane disputait sa dernière Coupe du monde en 2006 et les fans de l’équipe de France le voyaient soulever un nouveau titre à Berlin. Ce n’est finalement pas ce qu’il s’est passé, puisqu’il a quitté cette rencontre avant le coup de sifflet final.
« La France a manqué de lucidité pour tenter la passe de plus »
Le numéro 10 de l’équipe de France a en effet été expulsé, pour avoir assené un coup de tête dans le thorax de son adversaire, Marco Materazzi. Et vingt ans après, ce dernier est revenu sur cet épisode avec Zinedine Zidane, rentré dans l’histoire. « La France a manqué de lucidité pour tenter la passe de plus. Nous, on les forçait justement à tirer de loin car avec (Gianluigi) Buffon, on savait qu'on ne prendrait pas de but, même sur un tir à 250 km/h. "Gigi" claque une tête de Zidane (104e) et je m'engueule avec Gattuso car il ne l'a pas suivi tandis que moi j'étais sur Trezeguet » a expliqué l’ancien défenseur central de la Squadra Azzurra, dans un entretien accordé à L’Equipe.
« Après tout, un des plus célèbres trash-talkers de l'histoire, c'est Michael Jordan »
« La fois suivante, pour ne pas prendre de but - ou pour ne pas me faire insulter par "Rino", je ne sais pas ce qui était le pire (sourire) - je m'appuie sur Zidane quand il y a encore un centre. Lui se vexe et me dit : "Si tu veux le maillot, je te le donne après le match." Je réponds ce que je lui réponds » a poursuivi Materazzi, qui semble avoir prix exemple sur Michael Jordan. « Après tout, un des plus célèbres trash-talkers de l'histoire, c'est Michael Jordan, donc bon... Mon avis est que j'ai été provoqué après avoir fait un geste défensif d'expérience. Si Vieira avait fait la même chose sur mon but, je ne me serais pas énervé, je lui aurais dit : "Bravo, tu m'as eu, la prochaine fois je serai plus futé." C'est le foot, pas le Far West ».