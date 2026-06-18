Coupe du Monde 2026 - Portugal : Les statistiques gênantes de Cristiano Ronaldo...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titulaire pour le premier match du Portugal face à la RD Congo (1-1), Cristiano Ronaldo n’a pas brillé pour sa sixième apparition dans une Coupe du monde, un record qu’il partage avec Lionel Messi. L’attaquant d’Al Nassr, âgé de 41 ans, n’échappe pas aux critiques pour sa prestation insuffisante.

C’est un record qu’il partage avec son éternel rival Lionel Messi. En participant à l’entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est devenu l’un des deux seuls joueurs de l’histoire à avoir disputé six éditions de la plus prestigieuse des compétitions (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). La seule statistique dont on se souviendra pour lui au moment de revenir sur ce premier match contre la RD Congo (1-1).

Les terribles chiffres de Cristiano Ronaldo Tenus en échec, les Portugais n’ont pas pu compter sur leur attaquant pour empêcher les trois points. Cristiano Ronaldo a connu un match très compliqué avec seulement trois tirs sur l’ensemble du match. La première période a même viré au calvaire pour le quintuple Ballon d’Or, sans la moindre frappe, sans aucun dribble tenté ni duel disputé, et avec quinze passes en retrait sur ses seize ballons touchés. Il n’a touché que neuf balles sur les 45 dernières minutes. A 41 ans, CR7 reste sur une série dix matchs avec le Portugal en tournoi majeur (Coupe du Monde + Euro) sans avoir trouvé le chemin des filets, soit sa plus longue disette en sélection dans les rencontres de ce genre.