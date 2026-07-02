Coupe du monde 2026 : L’équipe de France vole au secours de Warren Zaïre-Emery

Alexis Brunet

Depuis le début de la Coupe du monde, certains joueurs de l’équipe de France doivent prendre leur mal en patience, à l’image de Warren Zaïre-Emery. Sur les quatre matchs disputés par les Bleus, le milieu de terrain n’a pas disputé la moindre minute. Présent en conférence de presse ce jeudi, Bradley Barcola a volé au secours de son jeune coéquipier.

Cette saison, Warren Zaïre-Emery a impressionné avec le PSG. Après une petite baisse de régime, le milieu de terrain a retrouvé un très bon niveau et cela l’a conduit à s’imposer dans le onze de Luis Enrique, que ce soit au milieu de terrain ou bien en tant que latéral droit pour remplacer Achraf Hakimi. Le joueur de 20 ans a disputé 53 matchs avec Paris, mais la donne est bien différente en équipe de France.

Zéro minute depuis le début de la Coupe du monde pour Zaïre-Emery Être titulaire au PSG n’offre pas de garantie de temps de jeu en équipe de France et Warren Zaïre-Emery peut en témoigner. Alors qu’il a été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde, le Parisien n’a pour le moment pas disputé la moindre minute avec les Bleus. Le milieu de terrain est resté sur le banc lors des rencontres face au Sénégal, à l’Irak, à la Norvège et à la Suède. Une situation qui peut commencer à devenir pesante pour le joueur de 20 ans.