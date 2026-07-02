PSG - Real Madrid : Voilà la raison qui va empêcher le transfert de Michael Olise ?

Pierrick Levallet

Alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Michael Olise fait l’objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Le joueur de 24 ans serait sur les tablettes du PSG et du Real Madrid sur le mercato. Une raison en particulier pourrait toutefois empêcher le transfert de l’international français cet été.

Toujours en lice avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026, Michael Olise n’échappe toutefois pas aux rumeurs au sujet de son avenir. Le joueur de 24 ans ne cesse de briller et est ainsi évoqué du côté du PSG et du Real Madrid cet été. L’international français attise les convoitises sur le mercato. Seulement, le Bayern Munich entendrait le prolonger afin d’empêcher son transfert.

«Le Bayern veut le garder et lui offrir un nouveau contrat» « La seule obsession de Florentino Pérez en termes de transferts est Michael Olise. Le joueur rêvé pour le Real Madrid est et reste Michael Olise. Le Bayern Munich n’a aucune intention de le vendre. Le Bayern veut le garder et lui offrir un nouveau contrat. Mais le Real Madrid n’a jamais cessé de penser à Michael Olise. Le Galactique dans l’esprit de Florentino Pérez est Olise et aucun autre joueur » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.