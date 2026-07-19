Coupe du monde 2026 - C’est terminé pour l’équipe de France : Didier Deschamps finit en larmes !

Alexis Brunet

La petite finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Angleterre était donc le dernier match de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Un moment forcément très émouvant pour l’ancien sélectionneur qui n’a pas pu contenir ses émotions. À la fin de la rencontre, il a d’ailleurs fondu en larmes dans les bras de son épouse.

Ce n’est pas la fin qui était espérée, mais il va falloir faire avec. Alors que Didier Deschamps avait annoncé depuis plusieurs mois qu’il allait quitter son poste à l’issue de la Coupe du monde, il désirait plus que tout finir par un ultime titre sur la pelouse du MetLife Stadium de New York le 19 juillet. Malheureusement cela ne s’est pas passé comme prévu pour les Bleus, qui sont tombés au stade des demi-finales contre l’Espagne (2-0) et qui se sont aussi inclinés lors de la petite finale contre l’Angleterre (4-6).

Deschamps a fondu en larmes dans les bras de son épouse Après 14 ans, Didier Deschamps a donc dit adieu à l’équipe de France sur une défaite, mais ce n’est pas le plus important. À la fin de la rencontre, le désormais ancien sélectionneur était donc particulièrement ému et il a laissé exploser ses émotions. Comme le rapporte RMC Sport, DD a fondu en larmes dans les bras de son épouse qui était venue à sa rencontre. Cela montre l’énorme attachement que Deschamps avait envers les Bleus.