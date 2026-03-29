«C’est un véritable cauchemar» : Une nouvelle affaire secoue l’OM ! 

Alexis Brunet

La saison 2025-2026 est plus que compliquée pour l’OM. Le club phocéen a dû faire face à de nombreux départs dans son organigramme et à des résultats plutôt décevants en Ligue des champions et en Coupe de France. Toutefois, cela n’est pas terminé car ce dimanche une nouvelle affaire secoue Marseille et cela pourrait laisser des traces.

Actuellement troisième de Ligue 1, l’OM n’a pas le droit à l’erreur. Le club phocéen se doit de tenir sa place sur le podium jusqu’au bout pour faire oublier quelque peu une saison 2025-2026 très compliquée. Les Marseillais se sont fait éliminer de la Ligue des champions piteusement et ils n’ont pas réussi à aller plus loin que les quarts de finale en Coupe de France. La saison du club phocéen a également été marquée par les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, ainsi que celui à venir de Medhi Benatia.

🚨Roselène Khezami 🇩🇿 prend la parole après sa non-retenue dans le groupe pour #OMMHSC !!! 👀 pic.twitter.com/d4BbsazDS8 — BeOM (@Be_OM13) March 28, 2026

« Le sentiment ressenti dépasse les mots » La saison de l’OM n’est pas encore terminée et ce dimanche une nouvelle affaire vient secouer le club phocéen et plus précisément sa section féminine. Non retenue dans le groupe pour le match au Vélodrome contre Montpellier samedi soir (défaite 1-2), l’ancienne capitaine marseillaise Roselene Khezami a décidé d’exprimer son mal-être à travers une story publiée sur son compte Instagram. « Cette nouvelle saison en D1, que j’attendais depuis tant d’années, avait pourtant bien commencé. Je prenais part aux matchs, avec détermination et fierté, avant que tout ne soit chamboulé. Lors d’un match (en février), je fais mon entrée à la 62e minute… pour en ressortir dix minutes plus tard, à la 73e. À cet instant précis, le sentiment ressenti dépasse les mots. Même celui d’humiliation semble insuffisant pour décrire ce que j’ai vécu. »