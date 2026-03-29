«C’est un véritable cauchemar» : Une nouvelle affaire secoue l’OM ! 

La saison 2025-2026 est plus que compliquée pour l’OM. Le club phocéen a dû faire face à de nombreux départs dans son organigramme et à des résultats plutôt décevants en Ligue des champions et en Coupe de France. Toutefois, cela n’est pas terminé car ce dimanche une nouvelle affaire secoue Marseille et cela pourrait laisser des traces.
Actuellement troisième de Ligue 1, l’OM n’a pas le droit à l’erreur. Le club phocéen se doit de tenir sa place sur le podium jusqu’au bout pour faire oublier quelque peu une saison 2025-2026 très compliquée. Les Marseillais se sont fait éliminer de la Ligue des champions piteusement et ils n’ont pas réussi à aller plus loin que les quarts de finale en Coupe de France. La saison du club phocéen a également été marquée par les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, ainsi que celui à venir de Medhi Benatia.
« Le sentiment ressenti dépasse les mots »
La saison de l’OM n’est pas encore terminée et ce dimanche une nouvelle affaire vient secouer le club phocéen et plus précisément sa section féminine. Non retenue dans le groupe pour le match au Vélodrome contre Montpellier samedi soir (défaite 1-2), l’ancienne capitaine marseillaise Roselene Khezami a décidé d’exprimer son mal-être à travers une story publiée sur son compte Instagram. « Cette nouvelle saison en D1, que j’attendais depuis tant d’années, avait pourtant bien commencé. Je prenais part aux matchs, avec détermination et fierté, avant que tout ne soit chamboulé. Lors d’un match (en février), je fais mon entrée à la 62e minute… pour en ressortir dix minutes plus tard, à la 73e. À cet instant précis, le sentiment ressenti dépasse les mots. Même celui d’humiliation semble insuffisant pour décrire ce que j’ai vécu. »
« C’est un véritable cauchemar »
Visiblement très touchée, Roselene Khezami en veut beaucoup à Corinne Diacre, l’entraîneur de l’OM. « J’ai été écartée du groupe pour LE match que j’attendais toute ma vie : jouer au stade Vélodrome. Sans explication sportive. Ce que je vis dépasse largement le cadre d’une déception sportive. C’est un véritable cauchemar, bien au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. Une situation profondément injuste, que je ne considère ni méritée au regard de mon engagement, de mon travail et de mon parcours, ni compréhensible humainement. » Une prise de parole forte, qui pourrait toutefois lui coûter cher. Affaire à suivre…