«C’est maître Yoda» : La drôle de comparaison de Daniel Riolo en pleine Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu par l’Espagne (0-1) pour son dernier match de la phase de groupe, l’Uruguay est sorti par la petite porte. C’est donc la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord pour Marcelo Bielsa et l’Albiceleste, un échec commenté par le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot.

Alors que les tensions étaient grandes en interne d’après la presse du pays, l’Uruguay n’est pas parvenu à se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Tenus en échec par l'Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), les hommes de Marcelo Bielsa ont été battus par l’Espagne (0-1) dans la nuit de vendredi à samedi, actant leur élimination. Un échec évoqué par Daniel Riolo dans l’After Foot.

« Bielsa ? C’est une sorte de maître » « Je crois qu’on s’est toujours trompé sur ce qu’était Bielsa. Ce n’est pas un entraîneur pour gagner, c’est un peu maître Yoda. Par ses idées et principes, il a inspiré énormément d’entraîneurs pendant des années. Vous ne trouverez pas un grand technicien aujourd’hui qui dira du mal de Bielsa, a confié le journaliste sur RMC. C’est une sorte de maître (...) qui arrive avec ses idées sur le jeu et sur le foot, mais ça ne veut pas dire que lui-même réussit toujours à les mettre en application. Il crée des belles histoires, et parfois il crée des catastrophes et des drames... parce que les mecs ne veulent pas marcher avec lui, parce que sa rigidité fait que ça ne colle pas ».