Mercato : Le PSG prend une grande décision après la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, le PSG va pouvoir avancer sur son mercato. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs dossiers et aimerait pouvoir les finaliser plus ou moins rapidement. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs pris une grande décision concernant leur recrutement après le Mondial en Amérique.

Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais la Coupe du monde 2026 a retardé quelques dossiers. Maintenant que la compétition est terminée, l’Espagne ayant été sacrée championne du monde après sa victoire contre l’Argentine ce dimanche (1-0, a.p.), le club de la capitale peut reprendre son travail pour son recrutement. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs pris une décision maintenant que le Mondial en Amérique est arrivé à son terme.

Le PSG veut boucler son mercato dans les prochains jours D’après les informations de Mundo Deportivo et de SPORT, le PSG voudrait clore son mercato dans les 15 jours après la Coupe du monde 2026. Les doubles champions d’Europe en titre espéreraient pouvoir démarrer la nouvelle saison à venir avec un effectif relativement complet. Les pensionnaires de la Ligue 1 devraient ainsi être amenés à passer à la vitesse supérieure pour boucler ses arrivées prévues avant cette date butoir.