Mercato : Le PSG prend une grande décision après la Coupe du monde 2026 !

Maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, le PSG va pouvoir avancer sur son mercato. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs dossiers et aimerait pouvoir les finaliser plus ou moins rapidement. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs pris une grande décision concernant leur recrutement après le Mondial en Amérique.
Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais la Coupe du monde 2026 a retardé quelques dossiers. Maintenant que la compétition est terminée, l’Espagne ayant été sacrée championne du monde après sa victoire contre l’Argentine ce dimanche (1-0, a.p.), le club de la capitale peut reprendre son travail pour son recrutement. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs pris une décision maintenant que le Mondial en Amérique est arrivé à son terme.
Le PSG veut boucler son mercato dans les prochains jours
D’après les informations de Mundo Deportivo et de SPORT, le PSG voudrait clore son mercato dans les 15 jours après la Coupe du monde 2026. Les doubles champions d’Europe en titre espéreraient pouvoir démarrer la nouvelle saison à venir avec un effectif relativement complet. Les pensionnaires de la Ligue 1 devraient ainsi être amenés à passer à la vitesse supérieure pour boucler ses arrivées prévues avant cette date butoir.
Plusieurs dossiers sont encore en cours au PSG
Il faut dire que le PSG a quelques dossiers en cours. Les dirigeants parisiens auraient coché le nom de Ferran Torres sur leur liste. Le FC Barcelone doit toutefois encore trancher concernant l’avenir de l’international espagnol. En parallèle, les Rouge-et-Bleu avanceraient dans les négociations pour Maghnes Akliouche (AS Monaco), toucheraient au but pour Lucas Digne (Aston Villa) et scruteraient toujours la situation de Yan Diomandé (RB Leipzig). Il faut dire qu'avec les départs de Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et celui possible de Bradley Barcola, le club de la capitale doit s'activer sur le marché des transferts. Les prochains jours risquent d’être mouvementés du côté du PSG sur le mercato.