CAN 2025 - Le titre retiré au Sénégal : Un joueur du Maroc réagit à la décision polémique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En organisant la CAN 2025, le Maroc n'avait qu'un seul rêve en tête : décrocher la victoire 50 ans après. Le pays hôte s'est incliné en janvier dernier lors de la finale face au Sénégal mais a été déclaré vainqueur près de deux mois plus tard par la CAF. Si la situation fait couler beaucoup d'encre depuis, du côté des joueurs marocains les réactions sont moins franches...

Initialement déclaré vainqueur après sa victoire 1-0 en finale, le Sénégal s'est vu destitué de son titre à la suite de la règle appliquée si une équipe quitte le terrain en plein match, comme cela avait été le cas à la fin du temps règlementaire. Depuis, les Sénégalais n'ont pas hésité à témoigner leur colère et entendent bien conserver leur titre. Si tout n'est pas encore réglé, les joueurs marocains se font plus discrets à ce sujet.

CAN 2025 - Sénégal/Maroc : Un nouveau rebondissement va faire parler ? «Je suis très optimiste…» https://t.co/XVzqbTtDZ3 — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Yacine Bounou sort du silence Gardien du Maroc, Yacine Bounou a été invité à réagir à propos du sacre de son pays lors de la CAN. « On est focalisé sur ce qui arrive. On ne rentre pas dans tout ça (ndlr : les sorties médiatiques) Si on se sent champion ? Ma réponse sera ce qu’a communiqué notre Fédération et voilà. (…) L’épisode vécu lors de la CAN a été difficile pour la sélection. Mais l’équipe nationale marocaine a su surmonter cette épreuve sur le plan mental. La période n’a pas été simple, mais nous avons réussi à bien gérer nos matchs » confie-t-il d'après des propos rapportés par Foot Mercato.