CAN 2025 - Le titre retiré au Sénégal : Un joueur du Maroc réagit à la décision polémique !

En organisant la CAN 2025, le Maroc n'avait qu'un seul rêve en tête : décrocher la victoire 50 ans après. Le pays hôte s'est incliné en janvier dernier lors de la finale face au Sénégal mais a été déclaré vainqueur près de deux mois plus tard par la CAF. Si la situation fait couler beaucoup d'encre depuis, du côté des joueurs marocains les réactions sont moins franches...
Initialement déclaré vainqueur après sa victoire 1-0 en finale, le Sénégal s'est vu destitué de son titre à la suite de la règle appliquée si une équipe quitte le terrain en plein match, comme cela avait été le cas à la fin du temps règlementaire. Depuis, les Sénégalais n'ont pas hésité à témoigner leur colère et entendent bien conserver leur titre. Si tout n'est pas encore réglé, les joueurs marocains se font plus discrets à ce sujet.
Yacine Bounou sort du silence
Gardien du Maroc, Yacine Bounou a été invité à réagir à propos du sacre de son pays lors de la CAN. « On est focalisé sur ce qui arrive. On ne rentre pas dans tout ça (ndlr : les sorties médiatiques) Si on se sent champion ? Ma réponse sera ce qu’a communiqué notre Fédération et voilà. (…) L’épisode vécu lors de la CAN a été difficile pour la sélection. Mais l’équipe nationale marocaine a su surmonter cette épreuve sur le plan mental. La période n’a pas été simple, mais nous avons réussi à bien gérer nos matchs » confie-t-il d'après des propos rapportés par Foot Mercato.
Le Sénégal va obtenir gain de cause ?
Si la CAF a donné son verdict, ce n'est peut-être pas encore terminé puisque le Sénégal devra maintenant attendre la décision du Tribunal arbitral du sport. Cet épisode, déclenché par la décision de l'arbitre d'attribuer un penalty au Maroc en fin de match, devrait connaître son dénouement dans quelques mois au maximum. Ce penalty, totalement raté par Brahim Diaz, avait déjà fait beaucoup parler. « Brahim va bien. Il est avec la sélection, qui est sa famille. Et il a fait un bon match aujourd’hui. Chaque jour, il redevient le joueur que le groupe veut qu’il soit. On est content qu’il soit avec nous » enchaîne Yacine Bounou à propos de son coéquipier.