CAN 2025 : Un «faux trophée en papier» pour le Maroc, cette sortie improbable après la célébration du Sénégal

Alexis Brunet

Dernièrement, la CAF a pris une grande décision concernant la CAN. Finalement, la victoire en finale du Sénégal a été annulée et donc le titre est revenu au Maroc qui a gagné 3-0 sur tapis vert. Les Lions de la Téranga ont toutefois présenté le trophée à leurs supporters samedi au Stade de France et une proposition assez improbable a été faite aux Marocains.

Samedi, le Sénégal recevait le Pérou au Stade de France. La nation africaine s’est imposée 2-0, mais ce match amical était plus une occasion pour les Lions de la Téranga de célébrer la victoire en finale de la CAN avec leurs supporters. Ces derniers ont donc paradé dans l’enceinte avec le trophée, mais problème, la CAF a déclaré dernièrement que c’était finalement le Maroc qui avait remporté la finale sur tapis vert car les Sénégalais avaient quitté pendant un long moment la pelouse.

🚨🏆 Senegal show their AFCON trophy ahead of today’s game! 🇸🇳 pic.twitter.com/OXTl0we93r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

« Ils ont le droit de le fêter » Forcément, cette célébration du Sénégal interroge, vu qu’officiellement il n’a pas remporté la CAN. Dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, le journaliste Christophe Cessieux a donné son avis sur la question. Cela ne le dérange pas, d’autant que ce trophée va peut-être être repris aux Sénégalais prochainement. « Ça fait deux mois que les Sénégalais sont champions d’Afrique, ils ont le droit de le fêter et ils savent peut-être dans leur fort intérieur que ce trophée va sans doute leur être piqué dans quelques jours, donc autant faire la fête. Et puis tu mets la pression sur le Maroc, on a l’impression que les relations diplomatiques entre les deux pays sont compliquées. »