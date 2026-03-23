CAN 2025 : La victoire du Maroc fait scandale, la déclaration «d’amour» d’un Sénégalais !

Le Maroc champion d’Afrique sur tapis vert deux mois après les faits. C’est la décision prise par la cour d’appel de la Confédération africaine de football la semaine dernière. Ce qui a engendré un scandale médiatique et sportif. Soucieux de maintenir de bonnes relations avec les Marocains, une figure passée par les Lions de la Teranga est montée au créneau.
La Coupe d’Afrique des nations a rendu son verdict sur le terrain il y a plusieurs semaines de cela avec une victoire du Sénégal en finale contre le Maroc (1-0). Un verdict bien différent de celui de la cour d’appel de la Confédération africaine de football datant de la semaine dernière. Le mardi 17 mars, il était alors stipulé selon l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations que le Maroc remportait finalement la finale de la CAN sur tapis vert suite à un évènement du match jugé antisportif : l’évacuation du terrain de la part des joueurs sénégalais à cause d’un penalty accordé par la VAR, finalement raté par Brahim Diaz au retour des joueurs, précédent le but victorieux de Pape Gueye en prolongations.
«Le peuple marocain est un peuple ami, cela ne doit pas entacher notre relation fraternelle»
Depuis que la cour d’appel de la CAF a tranché en faveur du Maroc, plusieurs voix s’élèvent dans les médias pour crier au scandale, dont celle d’El-Hadji Diouf, ex-joueur des Lions de la Teranga. « Le Sénégal a été champion sur le terrain. Le Maroc a eu un penalty, ils l’ont raté. On a joué 120 minutes, il ne devrait même pas avoir besoin d’en parler. Le continent ? Ça ne le glorifie pas, je crois que le football africain a besoin d’autres choses que des décisions pareilles ». Autre international sénégalais, Khalilou Fadiga s’est montré bien plus mesuré en ces temps de tensions. « Je préfère laisser le football de côté. Le peuple marocain est un peuple ami, cela ne doit pas entacher notre relation fraternelle ».
«Je préfère parler de l’amour que nous avons les uns pour les autres»
Le discours de Khalilou Fadiga a par ailleurs été repris par RMC Sport. Des propos remplis de bienveillance et d’amour envers « le peuple ami marocain ». « Je préfère parler de notre histoire commune, de l’amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n’est pas terminé, le Tribunal arbitral du sport va décider de ce qui va se passer, pour l’instant je suis serein ». Un appel au calme et à la fraternité donc signé Fadiga.