CAN 2025 : La victoire du Maroc fait scandale, la déclaration «d’amour» d’un Sénégalais !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Maroc champion d’Afrique sur tapis vert deux mois après les faits. C’est la décision prise par la cour d’appel de la Confédération africaine de football la semaine dernière. Ce qui a engendré un scandale médiatique et sportif. Soucieux de maintenir de bonnes relations avec les Marocains, une figure passée par les Lions de la Teranga est montée au créneau.

La Coupe d’Afrique des nations a rendu son verdict sur le terrain il y a plusieurs semaines de cela avec une victoire du Sénégal en finale contre le Maroc (1-0). Un verdict bien différent de celui de la cour d’appel de la Confédération africaine de football datant de la semaine dernière. Le mardi 17 mars, il était alors stipulé selon l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations que le Maroc remportait finalement la finale de la CAN sur tapis vert suite à un évènement du match jugé antisportif : l’évacuation du terrain de la part des joueurs sénégalais à cause d’un penalty accordé par la VAR, finalement raté par Brahim Diaz au retour des joueurs, précédent le but victorieux de Pape Gueye en prolongations.

🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳



It’s now positioned in the centre of their military camp.



Protecting what rightfully belongs to them…😅

pic.twitter.com/z2pbzxuGEw — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026

«Le peuple marocain est un peuple ami, cela ne doit pas entacher notre relation fraternelle» Depuis que la cour d’appel de la CAF a tranché en faveur du Maroc, plusieurs voix s’élèvent dans les médias pour crier au scandale, dont celle d’El-Hadji Diouf, ex-joueur des Lions de la Teranga. « Le Sénégal a été champion sur le terrain. Le Maroc a eu un penalty, ils l’ont raté. On a joué 120 minutes, il ne devrait même pas avoir besoin d’en parler. Le continent ? Ça ne le glorifie pas, je crois que le football africain a besoin d’autres choses que des décisions pareilles ». Autre international sénégalais, Khalilou Fadiga s’est montré bien plus mesuré en ces temps de tensions. « Je préfère laisser le football de côté. Le peuple marocain est un peuple ami, cela ne doit pas entacher notre relation fraternelle ».