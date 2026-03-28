Bixente Lizarazu, la bagarre qui avait éclaté avec un collègue : «C’est parti d’un truc à la con»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l’équipe de France mais également du Bayern Munich, Bixente Lizarazu a bâti sa carrière sur de nombreux succès mais également quelques moments compliqués. Et ce fut le cas à la fin des années 90, lorsqu’il s’était battu en pleine séance d’entraînement avec un coéquipier allemand.

Les faits remontent au mois d’août 1999. Bixente Lizarazu, qui avait remporté la Coupe du Monde avec l’équipe de France un an auparavant, était considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche de la planète et marchait sur l’eau avec son club du Bayern Munich. Mais ce jour-là, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a craqué en pleine séance d’entraînement, et en est venu aux mains avec son coéquipier Lothar Matthäus.

Bixente Lizarazu dénonce un mensonge : Et il a raison ! https://t.co/BbuWOhovJ2 — le10sport (@le10sport) February 27, 2026

« Je lui ai mis une patate » En mai 2020, sur RMC, Bixente Lizarazu s’est expliqué sur cette bagarre : « Tout est parti d’un truc à la con. Il me dit que c’est moi qui ait fait la mauvaise passe, et pas lui le mauvais contrôle. Il a commencé à parler fort. Je lui ai répondu, on s’est rapproché. Il m’a mis la main à la gorge et je lui ai mis une patate (…) Il a tous les journaux avec lui. Des journaux sont carrément venus au Pays basque pour voir si j’avais des antécédents violents. Ils sont venus enquêter pour savoir si j’étais un mec bizarre », confie l’ancien joueur de l’équipe de France, aujourd’hui consultant sur TF1.