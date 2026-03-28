Bixente Lizarazu, la bagarre qui avait éclaté avec un collègue : «C’est parti d’un truc à la con»

Ancien joueur emblématique de l’équipe de France mais également du Bayern Munich, Bixente Lizarazu a bâti sa carrière sur de nombreux succès mais également quelques moments compliqués. Et ce fut le cas à la fin des années 90, lorsqu’il s’était battu en pleine séance d’entraînement avec un coéquipier allemand.
Les faits remontent au mois d’août 1999. Bixente Lizarazu, qui avait remporté la Coupe du Monde avec l’équipe de France un an auparavant, était considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche de la planète et marchait sur l’eau avec son club du Bayern Munich. Mais ce jour-là, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a craqué en pleine séance d’entraînement, et en est venu aux mains avec son coéquipier Lothar Matthäus.
« Je lui ai mis une patate »
En mai 2020, sur RMC, Bixente Lizarazu s’est expliqué sur cette bagarre : « Tout est parti d’un truc à la con. Il me dit que c’est moi qui ait fait la mauvaise passe, et pas lui le mauvais contrôle. Il a commencé à parler fort. Je lui ai répondu, on s’est rapproché. Il m’a mis la main à la gorge et je lui ai mis une patate (…) Il a tous les journaux avec lui. Des journaux sont carrément venus au Pays basque pour voir si j’avais des antécédents violents. Ils sont venus enquêter pour savoir si j’étais un mec bizarre », confie l’ancien joueur de l’équipe de France, aujourd’hui consultant sur TF1.
Lizarazu soutenu par les cadres
Et alors qu’il n’a finalement écopé que d’une simple amende, Lizarazu se remémore un soutien de taille dans le vestiaire du Bayern Munich : « Stefan Effenberg (son capitaine à l’époque) a dit: 'Il n’est pas question qu’il soit sanctionné. S’il y a une amende, c’est moi qui la paye'. Les grands patrons ont parlé. Il est vrai que ce jour-là, j’ai eu à la fois le respect de Matthäus et aussi celui de tous me partenaires. Cela a contribué à ce que je prenne ma place au Bayern Munich », a-t-il précisé.