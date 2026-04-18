Bayern Munich : Le gros avantage qui pourrait faire la différence contre le PSG

Alexis Brunet

Le 28 avril prochain, le Bayern Munich et le PSG s’affronteront en demi-finale aller de Ligue des champions. Un match qui devrait être spectaculaire mais pour lequel les Bavarois pourraient bien avoir un petit avantage. En effet, les protégés de Vincent Kompany peuvent être sacrés champions d’Allemagne dès dimanche. Un simple match nul leur suffit.

PSG, Atlético de Madrid, Bayern Munich ou Arsenal. Le 30 mai prochain, une de ces quatre équipes remportera la Ligue des champions. Le champion de France peut donc encore rêver d’un hypothétique doublé, mais pour cela il faudra d’abord se défaire du Bayern Munich. La demi-finale aller aura lieu le 28 avril au Parc des princes et le match retour se tiendra à l’Allianz Arena le 6 mai.

Opta estime que le Bayern Munich a 𝗟𝗔𝗥𝗚𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗖𝗘 que le PSG de se qualifier en finale de la Ligue des Champions ! 🧐🧐



🇩🇪 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 : 𝟲𝟭,𝟮𝟴%



🇫🇷 𝗣𝗦𝗚 : 𝟯𝟴,𝟳𝟮%



L’organisme de statistiques place également les chances de back to back… pic.twitter.com/3tSkR5Ofm7 — Footballogue (@Footballogue) April 16, 2026

Le Bayern Munich pourrait avoir un gros avantage D’ici cette demi-finale, chaque détail aura son importance et le Bayern Munich pourrait bien prendre un léger avantage. Ce samedi, le Borussia Dortmund a perdu contre Hoffenheim en Bundesliga (2-1) et cela donne une énorme opportunité aux Bavarois. Les partenaires de Michael Olise n’auront besoin que d’un match nul contre Stuttgart dimanche pour être sacrés champions. S’ils y arrivent, les Munichois pourront donc se concentrer davantage sur la Ligue des champions et beaucoup faire tourner leur effectif afin que les cadres arrivent en pleine forme pour cette double confrontation contre le PSG.