Bayern Munich : Le gros avantage qui pourrait faire la différence contre le PSG

Le 28 avril prochain, le Bayern Munich et le PSG s’affronteront en demi-finale aller de Ligue des champions. Un match qui devrait être spectaculaire mais pour lequel les Bavarois pourraient bien avoir un petit avantage. En effet, les protégés de Vincent Kompany peuvent être sacrés champions d’Allemagne dès dimanche. Un simple match nul leur suffit.
PSG, Atlético de Madrid, Bayern Munich ou Arsenal. Le 30 mai prochain, une de ces quatre équipes remportera la Ligue des champions. Le champion de France peut donc encore rêver d’un hypothétique doublé, mais pour cela il faudra d’abord se défaire du Bayern Munich. La demi-finale aller aura lieu le 28 avril au Parc des princes et le match retour se tiendra à l’Allianz Arena le 6 mai.
Le Bayern Munich pourrait avoir un gros avantage
D’ici cette demi-finale, chaque détail aura son importance et le Bayern Munich pourrait bien prendre un léger avantage. Ce samedi, le Borussia Dortmund a perdu contre Hoffenheim en Bundesliga (2-1) et cela donne une énorme opportunité aux Bavarois. Les partenaires de Michael Olise n’auront besoin que d’un match nul contre Stuttgart dimanche pour être sacrés champions. S’ils y arrivent, les Munichois pourront donc se concentrer davantage sur la Ligue des champions et beaucoup faire tourner leur effectif afin que les cadres arrivent en pleine forme pour cette double confrontation contre le PSG.
Le Bayern Munich est encore en lice en Coupe
S’il est sacré champion d’Allemagne dès ce dimanche, le Bayern Munich ne pourra toutefois pas se concentrer totalement sur la Ligue des champions. En effet, outre la Bundesliga et la Ligue des champions, le club allemand est aussi encore engagé en Coupe DFB. Il défiera d’ailleurs le Bayer Leverkusen en demi-finale le 22 avril. De son côté, le PSG aura lui à disputer trois rencontres de Ligue 1 face à Lyon, Nantes et Angers avant de jouer le match aller face aux coéquipiers de Jonathan Tah.