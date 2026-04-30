Ballon d'or : Le successeur d'Ousmane Dembélé est au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après « Ousmane Ballon d'or », au tour de Kvara ? L'ailier du PSG enchaîne les grosses prestations en Ligue des champions en cette phase à élimination directe et son doublé inscrit contre le Bayern Munich en demi-finale aller mardi soir ne fait que confirmer son impressionnante dynamique. Au point où Walid Acherchour voit en lui un candidat au Ballon d'or 2026.

Le Paris Saint-Germain a pris une petite option sur la qualification en finale de Ligue des champions mardi soir. Sa victoire assurée au terme d'un match aux multiples rebondissements (5-4) permet au PSG de se rendre à l'Allianz Arena avec un petit avantage la semaine prochaine. Auteur d'un doublé, Khvicha Kvaratskhelia confirme son excellente forme en C1 ces derniers temps.

«A la fin de l'année, il ne faudra pas oublier ce qu'il a réalisé au Paris Saint-Germain» Du point de vue de Walid Acherchour, Khvicha Kvaratskhelia aurait un véritable coup à jouer pour le Ballon d'or 2026, succédant ainsi à Ousmane Dembélé, son coéquipier au PSG. « Kvara c'est n'importe quoi, c'est le MVP pour moi. Ce qu'il réalise quand ça pue à 1-0, le mec c'est un déodorant quoi. A chaque fois que ça pue pour le Paris Saint-Germain, contre Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich, le mec arrive dans la pièce et il gaze tout le monde. (...) Tout ce qu'il réalise avec le ballon, en un contre un, dans l'efficacité, dans les momentum, s'il n'est pas Géorgien... Je te le dis sincèrement, à la fin de l'année, il ne faudra pas oublier ce qu'il a réalisé au Paris Saint-Germain (ndlr pour le Ballon d'or). C'est l'option numéro un depuis Chelsea de cette équipe. C'est le facteur X ».