Antoine Griezmann : Son petit tacle contre les clubs français qui l’ont recalé

Alexis Brunet

Samedi soir, Antoine Griezmann disputera la finale de la Coupe du Roi avec l’Atlético de Madrid contre la Real Sociedad. Un match important pour le Français qui a été formé chez les Bleus et Blancs avant d’y faire ses grands débuts en professionnel. Recalé par de nombreux clubs français, le joueur de 35 ans leur a d’ailleurs envoyé un petit tacle ce vendredi.

Ce week-end, aucun match de Liga n’est prévu pour une raison bien spéciale. Samedi soir aura lieu la finale de la Coupe du Roi qui va opposer la Real Sociedad à l’Atlético de Madrid. Une rencontre hautement symbolique pour Antoine Griezmann, qui est une véritable légende des Colchoneros, mais qui a été aussi formé chez les Bleus et blancs avec qui il a disputé cinq saisons chez les professionnels (2009-2014).

Antoine Griezmann en Bleu pour la Coupe du monde aux États-Unis ? 😳



Il y répond lui-même 🫣#UCL pic.twitter.com/eo8ckBhECE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 14, 2026

« Ils m’ont ouvert des portes que la France ne m’a pas offertes » Avant cette finale, Antoine Griezmann a pris la parole. Le champion du monde 2018 a eu de jolis mots pour la Real Sociedad et il en a d’ailleurs profité pour tacler un petit peu les clubs français qui l’ont recalé lorsqu’il était petit, lui qui avait donc dû s’exiler du côté de l’Espagne, chez les Basques. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Je veux juste être là demain et jouer au niveau que nous attendons tous. Je veux être en pleine forme pour ce match contre la Real Sociedad. Je leur dois tellement ; ils m’ont ouvert des portes que la France ne m’a pas offertes. Je leur dois énormément. C’est un match particulier. Mais je ne me prends pas trop la tête, je me concentre juste sur le jeu et je veux donner le meilleur de moi-même. »