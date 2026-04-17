Antoine Griezmann avait un problème en France avant de partir : «Il ne trouvait pas sa place… »

Toujours précieux dans l'effectif de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a joué toute sa carrière en Espagne. En effet, le joueur français a eu du mal à se lancer en France et il est parti très tôt trouver une solution à l'étranger. C'est donc à la Real Sociedad qu'il a débarqué en formation d'abord et où il a lancé sa carrière professionnelle. Le directeur du centre de formation du club basque s'est alors confié sur ces opportunités qui ont eu du mal à venir.
Présent dans l'encadrement de la Real Sociedad depuis 1999, Luki Iriarte a eu le temps de voir passer beaucoup de joueurs dans son centre de formation, à commencer par Antoine Griezmann. Le Français a fait toute sa carrière en Espagne dans un club qui a su voir des qualités évidentes pour le haut niveau. Son profil ne correspondait pas tout à fait mais la Real Sociedad a pu lui donner sa chance.
Antoine Griezmann obligé de quitter la France
Originaire de Mâcon, Antoine Griezmann y a débuté le football très jeune. Mais à l'adolescence, le système français le boude un peu et il finit par rejoindre la Real Sociedad à seulement 14 ans. « C'est peut-être un exemple de ces profils différents dont on peut parler. À l'époque, Antoine ne trouvait pas vraiment sa place dans le football français. Il ne trouvait pas de bon ancrage dans le football français. Et dans un football différent, dans un football où le regard de la Real Sociedad était davantage tourné vers le long terme et vers un modèle un peu plus global et intégral, lui, avec du temps et du travail, a été capable de révéler tout ce talent qu'il a toujours eu. (...) C'est une situation où il y a eu un succès évident de ce qu'est la formation à la Real Sociedad, et surtout aussi le succès d'avoir réussi à convaincre un joueur de venir de ce côté-ci de la frontière pour se développer. Il était capable de bien exploiter les espaces, de bien utiliser son corps, même sans être très fort physiquement, avec une technique exquise. (...) Et la Real Sociedad a su exploiter des qualités que le football français considérait, à ce moment-là, comme moins importantes » explique Luki Iriarte à RMC.
Griezmann a trouvé sa place
Samedi, Antoine Griezmann retrouve la Real Sociedad en finale de la Coupe du Roi pour peut-être décrocher un nouveau titre. Le club espagnol restera sans doute à jamais dans le cœur du Français. Luki Iriarte, qui a eu la chance de l'entraîner, n'a pas oublié. « J'en garde un souvenir très agréable et impérissable, parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'entraîner pendant deux saisons. Je garde un très bon souvenir de lui, de sa façon de travailler. Nous sommes tous très fiers lorsque nous voyons Antoine Griezmann jouer au plus haut niveau, de sentir qu'il a eu un parcours à la Real Sociedad. Et pour moi, il est aussi très important qu'il se souvienne toujours de la Real Sociedad et qu'il ait toujours des mots de gratitude envers elle » poursuit-il.