Mercato : Neymar frappe à la porte d’un club et se prend un stop XXL !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Soucieux de quitter le PSG, Neymar semble vouloir emboîter le PSG de Lionel Messi. Mais contrairement à l’Argentin, lui serait très chaud pour revenir à Barcelone. Interrogé par Alexandre Ruiz (Fair Play), Albert Masnou (Sport) confirme que ça ne sera pas possible puisque Xavi vient de mettre un veto complet au Brésilien.

Après Lionel Messi, c’est au tour de Neymar de faire ses valises. Le Brésilien semble vouloir suivre le même chemin que son pote et aspire à quitter le PSG. Au sortir d’une saison cauchemar, marquée par l’espoir d’un automne prometteur et de nouvelles rechutes physiques après la Coupe du Monde, Neymar ne souhaite plus poursuivre à Paris, où il est devenu l’un des boucs émissaires des supporters. Pour la suite, un retour à Barcelone serait dans son viseur. Sauf que…

Xavi ne veut pas de Neymar

Pour revenir au FC Barcelone, il faut avoir l’aval du nouveau patron : Xavi. L’entraîneur champion d’Espagne a les clés du recrutement et les dirigeants du club ne font rien sans le consulter. S’il a validé le possible retour de Messi, qui a préféré l’Inter Miami, Albert Masnou (Sport) indique que pour Neymar, c’est un non ferme et définitif. « Neymar n’entre pas dans ses plans », précise le journaliste, qui s’appuie sur des propos de Xavi, en personne. Un stop grandeur nature pour le Brésilien qui rêvait de revenir en n°1 chez les Blaugrana. Raté…