EXCLU : Clap de fin pour Karel Geraets à Reims

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Entraîneur du Stade de Reims depuis juin 2025, Karel Geraets devrait prochainement être remercié. Selon nos sources, son sort serait déjà acté en interne.

En confiant l’équipe première au Belge Karel Geraets à la fin du mois du mois de juin 2025, le Stade de Reims espérait voir le technicien belge piloté la remontée en Ligue 1 dès sa première saison. Un objectif qui s'est éloigné peu à peu pour des Rémois pourtant armés pour cette délicate lutte au podium de Ligue 2. Et selon nos sources, le sort de Geraets est déjà scellé.