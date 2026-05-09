EXCLU : Clap de fin pour Karel Geraets à Reims

Entraîneur du Stade de Reims depuis juin 2025, Karel Geraets devrait prochainement être remercié. Selon nos sources, son sort serait déjà acté en interne.
En confiant l’équipe première au Belge Karel Geraets à la fin du mois du mois de juin 2025, le Stade de Reims espérait voir le technicien belge piloté la remontée en Ligue 1 dès sa première saison. Un objectif qui s'est éloigné peu à peu pour des Rémois pourtant armés pour cette délicate lutte au podium de Ligue 2. Et selon nos sources, le sort de Geraets est déjà scellé.
Geraets vers la sortie
En interne, les dirigeants rémois ont déjà acté leur choix de dire stop à l’aventure de Karel Geraets. D’ici quelques temps, le club devrait officialiser sa décision. En coulisses, les recherches pour trouver un nouveau coach sont déjà lancées. Avec des premiers contacts concrets pour cet entraîneur qui aura la même mission de montée pour 2026-2027.