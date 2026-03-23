Cyclisme : Vingegaard a vu la victoire de Pogacar à Milan San Remo, et...

Alexandre Higounet

Alors qu'il débute aujourd'hui lundi le Tour de Catalogne pour poursuivre sa préparation en vue de sa tentative de doublé Giro-Tour, quelques jours après sa probante victoire sur Paris-Nice, Jonas Vingegaard n'en a pas pour autant manqué de regarder la prestation de Tadej Pogacar lors de Milan San Remo. Et il l'a commentée...

Quelques jours après sa victoire très solide sur Paris-Nice, qui témoigne de sa montée en puissance, Jonas Vingegaard dispute cette semaine le Tour de Catalogne, dans l'idée de poursuivre sa préparation en vue de sa tentative de doublé Giro-Tour. Pour autant, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike n'en a pas moins regardé le succès de Tadej Pogacar sur Milan San Remo. Et - bien sûr - cela ne l'a pas laissé indifférent.

« Milan San Remo ? J’ai été très impressionné par ce que j’ai vu » A l'occasion d'un entretien avec le média danois Feltet, relayé par cyclismactu.net, Jonas Vingegaard a ainsi lancé : « C’était une course dramatique avec la chute. C’était aussi une belle course à regarder. Il s’est passé beaucoup de choses. J’ai été très impressionné par ce que j’ai vu : le fait que Pogacar soit revenu et ait lâché tout le monde. Et aussi que Wout van Aert monte sur le podium ».