Cyclisme : Vingegaard a vu la victoire de Pogacar à Milan San Remo, et...

Alors qu'il débute aujourd'hui lundi le Tour de Catalogne pour poursuivre sa préparation en vue de sa tentative de doublé Giro-Tour, quelques jours après sa probante victoire sur Paris-Nice, Jonas Vingegaard n'en a pas pour autant manqué de regarder la prestation de Tadej Pogacar lors de Milan San Remo. Et il l'a commentée...
Quelques jours après sa victoire très solide sur Paris-Nice, qui témoigne de sa montée en puissance, Jonas Vingegaard dispute cette semaine le Tour de Catalogne, dans l'idée de poursuivre sa préparation en vue de sa tentative de doublé Giro-Tour. Pour autant, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike n'en a pas moins regardé le succès de Tadej Pogacar sur Milan San Remo. Et - bien sûr - cela ne l'a pas laissé indifférent.
« Milan San Remo ? J’ai été très impressionné par ce que j’ai vu »
A l'occasion d'un entretien avec le média danois Feltet, relayé par cyclismactu.net, Jonas Vingegaard a ainsi lancé : « C’était une course dramatique avec la chute. C’était aussi une belle course à regarder. Il s’est passé beaucoup de choses. J’ai été très impressionné par ce que j’ai vu : le fait que Pogacar soit revenu et ait lâché tout le monde. Et aussi que Wout van Aert monte sur le podium ».
« Je choisis les courses que je veux disputer, je ne pense pas vraiment à savoir si Pogacar est là ou non »
Quand bien même il reconnaît avoir été impressionné par le niveau affiché par son rival, ainsi que par sa force mentale, le champion danois n'en garde pas moins une motivation maximale pour le battre cet été, motivation clairement boostée par sa nouvelle approche du Tour de France passant par le Tour d'Italie. Il ne montre en tout cas aucun signe d'inquiétude ou de découragement : « Avoir un rival comme Pogacar fait que tout le monde travaille plus dur et doit élever son niveau pour gagner ». Et le Danois a tenu au passage à répondre à ceux qui affirment qu'il cherche surtout à éviter la confrontation avec le Slovène avant le Tour : « Je dirais que ce ne sont pas de vrais connaisseurs. Je ne pense pas vraiment à savoir si Pogacar est là ou non. Je choisis les courses que je veux disputer, et ensuite je cours pour les gagner ».