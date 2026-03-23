Cyclisme : « S'il a ce niveau au Tour des Flandres, il va se faire détruire », son avertissement choc à Mathieu Van der Poel

Alexandre Higounet

Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il résiste à l'offensive programmée de Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel a finalement cédé dans la montée du Poggio, laissant le Slovène s'envoler avec Tom Pidcock pour enfin décrocher la victoire sur Milan San Remo. Pour l'ancien coureur devenu consultant Thijs Zonneveld, cela pourrait augurer d'une défaite plus humiliante pour le champion hollandais...

Mathieu Van der Poel l'avait annoncé avant le départ, s'il était physiquement 1% moins bien que l'an dernier, il ne serait pas capable de tenir la roue de Tadej Pogacar lors de sa grande offensive du Poggio. Beaucoup d'observateurs, à l'image de l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong Johan Bruyneel, estimaient que le Hollandais, sur la foi de ce qu'il avait montré ces derniers temps, ne se ferait pas distancer par le Slovène : « J’ose déjà prédire que Van der Poel restera aux côtés de Pogacar à Milan-San Remo. Pogacar ne pourra pas le déloger ».

Sa défaite dans le Poggio est-elle liée à sa chute ? Finalement, Mathieu Van der Poel a perdu la roue de Tadej Pogacar dès les premières rampes du Poggio, et le fait que l'Anglais Tom Pidcock - lui - résiste amène à penser que tout n'était pas parfait pour le champion hollandais. Est-ce lié à sa chute quelques kilomètres plus tôt ? C'est possible, mais Pogacar lui aussi est tombé.