Cyclisme - Tour de France : Seixas au départ cet été ? Indurain a son avis sur le sujet...

Alexandre Higounet

Alors que Paul Seixas va bientôt retrouver la compétition au Tour du Pays Basque, après un début de saison canon l'ayant propulsé parmi les principaux rivaux de Tadej Pogacar, la question de sa participation au prochain Tour de France reste a priori ouverte. Interrogé sur le sujet, l'ancien quintuple vainqueur du Tour Miguel Indurain a lâché un avis tranché.

A la faveur de son début de saison exceptionnel, au cours duquel il a affiché un niveau lui permettant de s'installer parmi les grands rivaux de Tadej Pogacar, voire même le futur principal rival comme sur les Strade Bianche, Paul Seixas doit reprendre la compétition dans quelques jours à l'occasion du Tour du Pays Basque. Il aura alors l'opportunité de se mesurer sur une course par étapes d'une semaine à quelques grands leaders, comme Juan Ayuso, Isaac Del Toro ou Primoz Roglic.

« J'ai moi-même commencé très jeune, j'avais 20 ans pour mon premier Tour » Pour le Tour de France, la question de sa participation n'apparaît pas définitivement tranchée, même si tout porte à croire que l'équipe Décathlon-CGA CGM anticipe qu'il soit au départ en juillet prochain. A l'occasion d'un entretien accordé à RMC, relayé par cyclinguptodate.com, Miguel Indurain, ancien quintuple vainqueur du maillot jaune, a été interrogé sur le sujet et il a livré un avis tranché : « Participer au Tour de France, oui. J'ai moi-même commencé très jeune, j'avais 20 ans pour mon premier Tour. C'est important de prendre part à la plus grande course du monde ; c'est une expérience. Peut-être pas pour gagner, mais pour acquérir de l'expérience et se battre pour les étapes de montagne ».