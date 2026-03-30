Cyclisme : Le mauvais calcul de Vingegaard avec Evenepoel...

Alexandre Higounet

Au sortir du Tour de Catalogne, où il a encore affiché des limites en haute montagne, Remco Evenepoel a été questionné sur le comportement de Jonas Vingegaard, qui a toujours été au marquage pendant la semaine, dès que le Belge se portait à l'attaque. Et ce dernier a eu du mal à masquer son agacement...

Alors qu'il abordait le Tour de Catalogne dans l'espoir de constater qu'il se rapprochait du niveau de Jonas Vingegaard en haute montagne, Remco Evenepoel a dû se rendre à l'évidence : il n'a pas progressé pour l'instant sur ce plan et reste limité face au leader danois, et a fortiori face à Tadej Pogacar.

« Jonas a encore une fois adopté une stratégie très défensive, comme toute la semaine... » Pour autant, cela n'a pas empêché Evenepoel de lancer des offensives, que ce soit sur un terrain vallonné ou dans le vent, pour tenter de faire des différences. Mais le double champion olympique belge a toujours trouvé Vingegaard dans sa roue dans ces moments-là, sans que le Danois ne souhaite le relayer pour prolonger le mouvement, restant simplement au marquage. A l'arrivée du Tour de Catalogne, Remco Evenepoel a été interrogé sur le sujet alors que Vingegaard venait à nouveau de se mettre au marquage lors de la dernière étape, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu du mal à masquer son agacement, lançant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Aurais-je pu faire mieux ? Je ne suis pas frustré, car beaucoup de coureurs avaient une chance de remporter cette étape. Jonas a encore une fois adopté une stratégie très défensive, comme toute la semaine. Je n'y pouvais rien ».