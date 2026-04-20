Cyclisme : Le secret qui se cache derrière l'obsession de Pogacar pour Paris-Roubaix...

Alexandre Higounet

Au fil des ans et de sa domination sur le cyclisme mondial, Tadej Pogacar s'est fixé comme un objectif XXL de remporter les cinq Monuments des classiques, ce qui aujourd'hui l'amène à se focaliser sur la victoire dans Paris-Roubaix, la seule qui lui résiste encore. Selon l'ancien coureur Arnaud Démare, cette volonté absolue de l'emporter à Roubaix permet au Slovène de garder une réelle motivation.

Deuxième de Paris-Roubaix pour la deuxième année consécutive, et pour sa deuxième participation, battu cette fois au sprint sur le Vélodrome de Roubaix par Wout Van Aert, Tadej Pogacar reviendra très probablement l'an prochain pour tenter sa chance. Car Paris-Roubaix est devenu son objectif majeur puisque l'Enfer du Nord est le dernier Monument qui manque encore à son palmarès.

« Pogacar s'ennuie tellement qu'il se dit : "Je vais faire Roubaix, j'ai besoin d'un défi" » Et selon l'ancien coureur Arnaud Démare, la volonté absolue de Pogacar de lever les bras à Roubaix prend sa source dans un phénomène bien précis, à savoir le besoin de se lancer de nouveaux défis tant sa domination sur le cyclisme mondial peut parfois lui faire ressentir une forme de lassitude. Démare a ainsi indiqué sur RMC, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Oui, je pense que Pogacar est le meilleur cycliste de l'histoire. Il s'ennuie tellement qu'il se dit : "Je vais faire Roubaix, j'ai besoin d'un défi". Il a besoin de se lancer des défis. À un moment donné, il s'ennuie. Il arrive à Roubaix en sachant qu'il ne peut pas gagner ».