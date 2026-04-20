Paul Seixas : La réponse aux accusations de dopage du phénomène français

A 19 ans, Paul Seixas est le nouveau phénomène du cyclisme. Représentant l'avenir, le Français excelle déjà dans le présent comme il a pu le montrer lors du Tour du Pays basque, qu'il a remporté. Mais voilà que les performances époustouflantes de Seixas éveillent les soupçons chez certains, qui parlent alors de dopage. De quoi faire Christian Prudhomme, patron du Tour de France.
S'apprêtant à prendre le départ de La Flèche Wallonne, Paul Seixas est en confiance. A 19 ans, le Français vient de remporter le Tour du Pays basque. Et de quelle manière. Impérial dans le contre-la-montre, le coureur de la Decathlon CMA CGM n'a pas hésité à faire preuve d'un caractère fort en ne se contentant pas de gérer son avance mais en la creusant en attaquant tout seul à plusieurs kilomètres de l'arrivée. « J’ai été scié tous les jours. J’aurais bien aimé savoir qui gagne un contre-la-montre avec 30 secondes sur les principaux favoris et qui décide d’attaquer à 30 kilomètres de l’arrivée. Je ne suis même pas sûr qu’un Tadej Pogacar avec l’équipe UAE aurait pris cette responsabilité d’attaquer aussi loin », a notamment dit Jacky Durand, ébahi par ce qu'il a vu de Paul Seixas lors de ce Tour du Pays basque.
« Le mec est un surdoué »
Ces performances de Paul Seixas ne passent clairement pas inaperçues. Alors que le Français impressionne, il éveille aussi des soupçons chez certains. C'est ainsi que le sujet du dopage a été soulevé à propos du phénomène de la Decathlon CMA CGM. Christian Prudhomme a alors pris la parole à ce sujet. Interrogé par Midi Libre, le patron du Tour du France a confié concernant Paul Seixas : « Je réponds quoi à ceux qui parlent de dopage devant les performances de Paul Seixas ? (Il marque un temps) Quand les gens sont très forts très tôt, ça veut évidemment dire quelque chose. Les plus grands ont toujours été très forts très tôt. Et il y en a de plus en plus. La manière de s’entraîner, l’alimentation… Tout ça a changé. Le mec est un surdoué. Jusqu’où il ira, on n’en sait rien. Pour Léon Marchand, en natation, c’est pareil. Et même s’il n’a que 19 ans, il est très adroit sur son vélo ».
Paul Seixas prendra-t-il le départ du Tour de France ?
Christian Prudhomme a par ailleurs évoqué un autre sujet important concernant Paul Seixas : sa participation ou non au prochain Tour de France. Pour le moment, on ne sait toujours pas si le coureur de 19 ans sera présent au départ à Barcelone. Le patron de la Grande Boucle a alors confié : « Aujourd’hui, je suis passé de "On ne lui en voudra pas s’il ne vient pas sur le Tour de France", à "On ne lui en voudra pas non plus s’il vient". Son équipe, je pense, doit être en train de chercher ce qui pourrait l’empêcher de ne pas le faire. (...) Je vais savoir quand si Paul Seixas sera présent sur le Tour de France ? Son équipe a dit qu’elle trancherait entre le 20 et le 30 avril ».