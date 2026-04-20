Paul Seixas : La réponse aux accusations de dopage du phénomène français

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas est le nouveau phénomène du cyclisme. Représentant l'avenir, le Français excelle déjà dans le présent comme il a pu le montrer lors du Tour du Pays basque, qu'il a remporté. Mais voilà que les performances époustouflantes de Seixas éveillent les soupçons chez certains, qui parlent alors de dopage. De quoi faire Christian Prudhomme, patron du Tour de France.

S'apprêtant à prendre le départ de La Flèche Wallonne, Paul Seixas est en confiance. A 19 ans, le Français vient de remporter le Tour du Pays basque. Et de quelle manière. Impérial dans le contre-la-montre, le coureur de la Decathlon CMA CGM n'a pas hésité à faire preuve d'un caractère fort en ne se contentant pas de gérer son avance mais en la creusant en attaquant tout seul à plusieurs kilomètres de l'arrivée. « J’ai été scié tous les jours. J’aurais bien aimé savoir qui gagne un contre-la-montre avec 30 secondes sur les principaux favoris et qui décide d’attaquer à 30 kilomètres de l’arrivée. Je ne suis même pas sûr qu’un Tadej Pogacar avec l’équipe UAE aurait pris cette responsabilité d’attaquer aussi loin », a notamment dit Jacky Durand, ébahi par ce qu'il a vu de Paul Seixas lors de ce Tour du Pays basque.

Paul Seixas «fait peur» : L’équipe de Tadej Pogacar se met à trembler avant le prochain duel ? https://t.co/TTLQzkln0M — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Le mec est un surdoué » Ces performances de Paul Seixas ne passent clairement pas inaperçues. Alors que le Français impressionne, il éveille aussi des soupçons chez certains. C'est ainsi que le sujet du dopage a été soulevé à propos du phénomène de la Decathlon CMA CGM. Christian Prudhomme a alors pris la parole à ce sujet. Interrogé par Midi Libre, le patron du Tour du France a confié concernant Paul Seixas : « Je réponds quoi à ceux qui parlent de dopage devant les performances de Paul Seixas ? (Il marque un temps) Quand les gens sont très forts très tôt, ça veut évidemment dire quelque chose. Les plus grands ont toujours été très forts très tôt. Et il y en a de plus en plus. La manière de s’entraîner, l’alimentation… Tout ça a changé. Le mec est un surdoué. Jusqu’où il ira, on n’en sait rien. Pour Léon Marchand, en natation, c’est pareil. Et même s’il n’a que 19 ans, il est très adroit sur son vélo ».