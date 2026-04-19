Paul Seixas «fait peur» : L’équipe de Tadej Pogacar se met à trembler avant le prochain duel ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa victoire lors du Tour du Pays basque, Paul Seixas a montré un peu plus de quoi il était capable malgré ses 19 ans. Une démonstration de force qui a envoyé un message fort à la concurrence. Celle-ci est intervenue à quelques jours notamment de Liège-Bastogne-Liège. De quoi notamment faire peur à Tadej Pogacar et son équipe, UAE ?

Mercredi, on va revoir Paul Seixas après sa victoire lors du Tour du Pays basque. Le Français de la formation Decathlon CMA CGM sera au départ de La Flèche Wallonne dont il est annoncé comme l’un des favoris à la victoire finale. Pour Seixas, cette Classique pourrait lui permettre de se préparer au mieux pour dimanche prochain et Liège-Bastogne-Liège. Cette course pourrait alors donner lieu à un affrontement attendu de tous entre le crack français et Tadej Pogacar. Et voilà que le Slovène et son équipe UAE pourraient craindre ce duel.

Paul Seixas est le nouveau Bernard Hinault ? Du jamais depuis 49 ans dans le cyclisme français https://t.co/WSPdXwifSz — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Je peux vous assurer que chez UAE, on a peur de Paul Seixas » A l’occasion du Tour du Pays basque, Paul Seixas a marqué les esprits avec ses performances. Pour Eurosport, Jacky Durant a ainsi dit du Français : « J’ai été scié tous les jours. J’aurais bien aimé savoir qui gagne un contre-la-montre avec 30 secondes sur les principaux favoris et qui décide d’attaquer à 30 kilomètres de l’arrivée. Je ne suis même pas sûr qu’un Tadej Pogacar avec l’équipe UAE aurait pris cette responsabilité d’attaquer aussi loin ». Seixas n’a pas froid aux yeux et ça pourrait inspirer la crainte chez l’équipe de Tadej Pogacar à l’approche de Liège-Bastogne-Liège. « Pour moi, il a fait peur à beaucoup de personnes sur ce Tour du Pays basque. Je peux vous assurer que chez UAE, on a peur de Paul Seixas pour Liège-Bastogne-Liège », a poursuivi Jacky Durand.