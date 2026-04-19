Paul Seixas : La nouvelle annonce du patron du Tour de France sur sa participation en 2026

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, l’édition 2026 du Tour de France s’élancera de Barcelone. Qui succèdera alors à Tadej Pogacer ? Alors que Slovène entend bien conserver sa couronne, voilà que l’attraction de la Grande Boucle pourrait finalement se nommer Paul Seixas. Aujourd’hui, on ne sait toujours pas si le phénomène français s’alignera au départ du Tour de France. Christian Prudhomme s’est de nouveau exprimé sur ce sujet.

A 19 ans, Paul Seixas est la nouvelle sensation du cyclisme. Le Français s’est dernièrement imposé lors du Tour du Pays basque et il s’apprête prochainement à disputer La Flèche Wallone . C’est ensuite qu’on devrait en savoir plus sur la participation ou non du coureur de la formation Decathlon CMA CGM au Tour de France 2026 . « C’est une décision que je vais prendre plus tard, après la Flèche Wallonne Liège-Bastogne-Liège. Ce n'est pas d'actualité pour l'instant, je n'ai pas la réponse donc je ne peux pas la donner », expliquait récemment Paul Seixas .

« Le cyclisme n’est plus un sport à maturité tardive »

Compte tenu des performances de Paul Seixas, tout le monde espère le voir au départ du Tour de France afin qu’il se frotte à Tadej Pogacar et compagnie. Mais le crack français se présentera-t-il à Barcelone ? A ce propos, dernièrement, Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle, expliquait à propos de Seixas : « Il y a 90% de chances. J’ai le sentiment qu’il va venir. Ce que je ressens des différents échanges, c’est qu’il y a encore quelques semaines l’équipe se demandait pourquoi il faudrait qu’il soit sur le Tour et maintenant ils cherchent désespérément les raisons de ne pas le mettre sur le Tour ».

Interrogé ce dimanche dans le JDD, Christian Prudhomme en a rajouté une couche concernant Paul Seixas et le Tour de France. « J’aimerais le voir sur le Tour dès cette année ou faut-il lui laisser le temps de s’aguerrir ? C’est lui qui décidera avec son équipe et sa famille. Si Bernard Hinault avait fait le Tour de France 1977, serait-il sextuple vainqueur du Tour ou n’en aurait gagné qu’un seul ? On n’en sait strictement rien. Ce qui est certain, c’est que le cyclisme n’est plus un sport à maturité tardive. Les champions sont capables de gagner très très jeunes. Le vélo a changé aussi, ils s’entraînent aujourd’hui à 16 ou 17 ans comme ils s’entrainaient autrefois à 22 ou 23 ans », a-t-il dit.