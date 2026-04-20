Cyclisme : Seixas plus fort qu'Evenepoel ? Sa réponse cash !

Alexandre Higounet

Deux semaines après un Tour du Pays Basque exceptionnel, qu'il a remporté haut la main en écrasant une concurrence pourtant de très haut niveau, Paul Seixas sera au départ de la Flèche Wallonne ce mercredi. Avec l'ambition de la gagner ? Pour l'ancien coureur Jérôme Pineau, aujourd'hui consultant, cela ne fait aucun doute qu'il l'emportera. Quand bien même Remco Evenepoel serait au départ...

Deux semaines après avoir concassé des adversaires de très haut niveau comme Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic ou Florian Lipowitz lors du Tour du Pays Basque, qu'il a remporté haut la main avec trois étapes au passage, Paul Seixas retrouve la compétition cette semaine avec l'enchaînement Flèche Wallonne-Liège Bastogne Liège, les deux classiques ardennaises.

« Je le vois gagner parce qu'il se voit gagner » Dans l'attente du combat XXL qui se profile sur Liège Bastogne Liège avec Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, le jeune surdoué tricolore aborde la Flèche Wallonne avec de l'ambition, d'autant que Tadej Pogacar ne sera pas présent. Selon Jérôme Pineau, l'ancien coureur aujourd'hui consultant pour RMC, Seixas arrive comme le grand favori, avec un plan pour l'emporter, analysant sur les ondes de RMC dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Seixas, je le vois gagner parce qu'il se voit gagner. S'il y va pour gagner, s'il se prépare spécifiquement pour cette course avec cet objectif en tête… Il veut gagner parce que Pogacar n'est pas là, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dire qu'il va gagner. Au Mur de Huy, il faut de l'explosivité et de la puissance, et la course ne fait que 200 kilomètres. Je sais qu'il a demandé à son équipe de préparer un plan pour gagner ».