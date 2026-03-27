Cyclisme : Il pointe un grand tournant dans la carrière de Pogacar !

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, George Bennett, le grimpeur de l'équipe NSN, qui a été le coéquipier de Tadej Pogacar en 2022 et 2023, a évoqué ce qui a constitué selon lui le grand tournant dans la carrière du champion slovène. L'événement à partir duquel plus rien n'aura été pareil.

Coureur de l'équipe NSN, George Bennett a été le coéquipier de Tadej Pogacar lors des années 2022 et 2023. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, le grimpeur néo-zélandais, auteur de plusieurs top 10 sur les Grands Tours, a été interrogé sur la carrière du quadruple vainqueur du Tour de France. Et selon lui, un événement précis à marqué un tournant dans l'évolution du champion slovène.

« Je pense que ce moment a été un tournant dans sa carrière » Bennett a ainsi expliqué : « Tadej, je l'ai vraiment découvert lors de notre défaite au Tour de France, au col du Granon (en 2022). Je pense que ce moment a été un tournant dans sa carrière. À l'époque, il avait déjà un talent immense, mais il ne s'entraînait pas autant que les autres. Maintenant, il est totalement concentré : il s'entraîne incroyablement dur, il a changé son régime alimentaire… Il possède un talent exceptionnel et un mental d'acier. Il est inarrêtable ».