Cyclisme : Il pointe un grand tournant dans la carrière de Pogacar !

A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, George Bennett, le grimpeur de l'équipe NSN, qui a été le coéquipier de Tadej Pogacar en 2022 et 2023, a évoqué ce qui a constitué selon lui le grand tournant dans la carrière du champion slovène. L'événement à partir duquel plus rien n'aura été pareil.
Coureur de l'équipe NSN, George Bennett a été le coéquipier de Tadej Pogacar lors des années 2022 et 2023. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien sportif espagnol Marca, le grimpeur néo-zélandais, auteur de plusieurs top 10 sur les Grands Tours, a été interrogé sur la carrière du quadruple vainqueur du Tour de France. Et selon lui, un événement précis à marqué un tournant dans l'évolution du champion slovène.
« Je pense que ce moment a été un tournant dans sa carrière »
Bennett a ainsi expliqué : « Tadej, je l'ai vraiment découvert lors de notre défaite au Tour de France, au col du Granon (en 2022). Je pense que ce moment a été un tournant dans sa carrière. À l'époque, il avait déjà un talent immense, mais il ne s'entraînait pas autant que les autres. Maintenant, il est totalement concentré : il s'entraîne incroyablement dur, il a changé son régime alimentaire… Il possède un talent exceptionnel et un mental d'acier. Il est inarrêtable ».
« Oui, le Granon a réveillé la bête »
Bennett poursuit : « Est-ce véritablement exact qu'auparavant il avait gagné le Tour en buvant de la bière et en mangeant des pizzas ? Oui, même si ce n'est pas qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il est simplement tellement talentueux qu'il n'avait pas besoin de se soucier autant de lui que les autres coureurs. Depuis, tout ce qu'il a accompli est le fruit de son travail acharné, et il a compris l'importance des petits détails. Après sa défaite au Tour, c'est là qu'il a vraiment changé. Quand on allie talent et travail acharné, le résultat est irrésistible. Oui, le Granon a réveillé la bête ».