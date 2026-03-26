Cyclisme : Pourquoi Van der Poel n'a pas pu suivre Pogacar dans le Poggio...

Alexandre Higounet

Après la victoire de Pogacar à Milan San Remo, la question est posée de savoir pourquoi Mathieu Van der Poel n'a pas été en mesure de suivre le Slovène dans le Poggio. Est-ce parce que le Hollandais était moins bien ? Parce que la chute a modifié les paramètres de la course ? Parce que Pogacar lui-même était plus fort ? Dans le clan Van der Poel, on a étudié la question...

Si Tadej Pogacar a remporté Milan San Remo samedi dernier, au-delà de la chute intervenue à trente kilomètres de l'arrivée, c'est d'abord parce qu'il est parvenu à sortir Mathieu Van der Poel de sa roue dans le Poggio. L'enjeu majeur était là pour le champion slovène car le Hollandais est un sprinteur, capable de remporter une arrivée en peloton. Malgré sa bonne pointe de vitesse, Pogacar était assuré de perdre face à lui sur la Via Roma. En lâchant Van der Poel, en emmenant juste avec lui Tom Pidcock, Pogacar boostait ses chances de victoire à l'arrivée.

Si Pogacar gagne, c'est parce que Van der Poel n'a pas pu le suivre dans le Poggio A partir de là, une question s'impose, d'autant qu'elle pourrait conditionner la suite de la campagne des classiques : pourquoi Mathieu Van der Poel n'a pas été en mesure de suivre la roue de Pogacar dans le Poggio ? Etait-ce parce qu'il était moins bien physiquement que l'an dernier ? Dans l'entourage du champion hollandais, on s'est penché de près sur le sujet. Et on a pu en tirer des conclusions.