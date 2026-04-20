Cyclisme - Mercato : Vers un grand combat pour l'avenir de Paul Seixas...

A la faveur de son ascension fulgurante, Paul Seixas, qui arrivera au terme de son contrat avec Décathlon-CMA CGM à la fin de l'année 2027, attise déjà des fortes convoitises parmi toutes les plus grandes équipes du World Tour. Assurément, l'équipe Décathlon-CMA CGM aura fort à faire pour prolonger son bail, qui pourrait atteindre des sommets...
Avec son ascension fulgurante depuis le début de saison, qui l'amène quasiment au niveau de Tadej Pogacar alors qu'il n'a que 19 ans, Paul Seixas suscite déjà de très fortes convoitises parmi les plus grandes équipes du World Tour, alors que son contrat avec Décathlon-CMA CGM prendra fin dans plus d'un an et demi, au terme de l'année 2027.
Toutes les grandes équipe du World Tour sont sur lui
Mais la bataille semble déjà lancée pour obtenir sa signature pour 2028, puisque, outre Décathlon-CMA CGM, qui discute pour une prolongation, UAE Team Emirates, Ineos-Grenadiers et Red Bull Bora-Hansgrohe ont déjà avancé des pions auprès de son représentant. A l'occasion du podcast The Move, Johan Bruyneel, l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, et le journaliste américain Spencer Martin, ont évoqué le sujet.
« Paul Seixas est peut-être, en termes de potentiel, la star la plus bankable du cyclisme »
Et selon Spencer Martin, les tarifs contractuels pourraient s'envoler autour du jeune tricolore. Martin a ainsi analysé, dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « Je pense que, vu son pays d'origine et son niveau actuel, Paul Seixas est peut-être, du moins en terme de potentiel, la star la plus bankable du cyclisme. Mais 8 millions d'euros par an (soit le salaire de Pogacar), c'est un investissement de 40 millions d'euros sur cinq ans ». Pour Martin, s'il est trop tôt pour donner un tel salaire à Seixas, il pourrait en aller différemment dans un an ou deux, surtout si le Français poursuit son ascension : « Si Pogacar gagne 8 millions, comment justifier un salaire de 8 millions pour Paul Seixas ? Ce n'est pas pour cette année. Ce sera plutôt pour dans deux ans... Si vous êtes Decathlon, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser partir un tel coureur. Imaginez que vous le laissiez partir en estimant que huit millions c'est trop, qu'il va chez UAE et gagne cinq Tours... Vous passeriez pour des idiots, pas vrai ».