Cyclisme - Mercato : Vers un grand combat pour l'avenir de Paul Seixas...

Alexandre Higounet

A la faveur de son ascension fulgurante, Paul Seixas, qui arrivera au terme de son contrat avec Décathlon-CMA CGM à la fin de l'année 2027, attise déjà des fortes convoitises parmi toutes les plus grandes équipes du World Tour. Assurément, l'équipe Décathlon-CMA CGM aura fort à faire pour prolonger son bail, qui pourrait atteindre des sommets...

Avec son ascension fulgurante depuis le début de saison, qui l'amène quasiment au niveau de Tadej Pogacar alors qu'il n'a que 19 ans, Paul Seixas suscite déjà de très fortes convoitises parmi les plus grandes équipes du World Tour, alors que son contrat avec Décathlon-CMA CGM prendra fin dans plus d'un an et demi, au terme de l'année 2027.

Toutes les grandes équipe du World Tour sont sur lui Mais la bataille semble déjà lancée pour obtenir sa signature pour 2028, puisque, outre Décathlon-CMA CGM, qui discute pour une prolongation, UAE Team Emirates, Ineos-Grenadiers et Red Bull Bora-Hansgrohe ont déjà avancé des pions auprès de son représentant. A l'occasion du podcast The Move, Johan Bruyneel, l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong, et le journaliste américain Spencer Martin, ont évoqué le sujet.