Cyclisme : L'avertissement de Vingegaard à Pogacar...

Alexandre Higounet

Au sortir d'un mois de mars idyllique, marqué par deux larges victoires sur Paris-Nice et au Tour de Catalogne, où il a écrasé la concurrence, Jonas Vingegaard a fait le plein de confiance avant sa tentative de doublé Giro-Tour. Et le leader danois du Team Visma-Lease A Bike ne l'a pas caché, c'est loin d'être fini...

Jonas Vingegaard poursuit sa saison sur une excellente dynamique. Remotivé à bloc par sa nouvelle approche du Tour de France passant par le Giro, le leader du Team Visma-Lease A Bike évolue actuellement à un très haut niveau. Après sa large victoire sur Paris-Nice, le champion danois vient en effet de remporter le Tour de Catalogne haut la main, en dominant facilement des adversaires directs pour le Tour de France, Florian Lipowitz et Remco Evenepoel, confortant son statut de véritable rival numéro un de Tadej Pogacar.

« Je vais faire encore mieux, j'en suis convaincu » Et Jonas Vingegaard ne compte pas s'arrêter là. Comme une sorte de message à l'intention de son rival, il a fait savoir au sortir du Tour de Catalogne qu'il était loin d'être à son meilleur niveau et qu'il allait encore franchir des paliers avant le Giro et le Tour de France, déclarant dans des propos rapportés par Marca : « Cette semaine a été fantastique. Nous étions venus avec l'ambition de gagner des étapes et le classement général, et nous l'avons atteinte. Je suis absolument ravi. Débuter la saison de cette manière est très important pour moi. Cela me donne un énorme regain de confiance et de motivation pour la suite. Ma prochaine course est le Giro, et j'espère être encore plus en forme. Je me sens très bien. Ma forme est très bonne. Ce n'est pas encore optimal car nous continuons de progresser. Je vais faire mieux. J'en suis convaincu ».