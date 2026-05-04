Cyclisme - Tour de France : Il existe une inconnue pour Paul Seixas

Alexandre Higounet

Paul Seixas a officialisé aujourd'hui lundi sa participation au prochain Tour de France. Si aucun objectif précis n'a été fixé au jeune leader de l'équipe Décathlon CMA CGM, le fait est qu'il va jouer le classement général avec l'intention de monter sur le podium à Paris. Mais pour cela, il va lui falloir surmonter une inconnue de taille. Explication.

Comme on pouvait s'y attendre, Paul Seixas a officialisé aujourd'hui lundi sa participation au prochain Tour de France, où il sera le leader de la formation Décathlon CMA CGM. Sur le site de l'équipe iséroise, le prodige du cyclisme français a déclaré : « Je suis vraiment très heureux d’annoncer que je vais participer au prochain Tour de France. C’est mon rêve d’enfant, quelque chose que j’ai souvent imaginé et c’est désormais tout proche. Je n’ai que 19 ans mais, comme je l’ai déjà dit, l’âge n’est ni un frein ni une excuse. Cette décision, prise en concertation avec la Direction de l’équipe, a été mûrement réfléchie et s’est construite collectivement ces derniers jours. Mes résultats depuis le début de saison m’ont donné beaucoup de confiance ; je me sens prêt et j’aurai des objectifs ambitieux. Ce n’est pas mon état d’esprit ni ma conception du cyclisme de m’aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte et je viserai le meilleur classement possible ».

Seixas peut légitimement viser le podium à Paris A l'annonce de sa participation, Seixas ne s'est donc pas caché : il visera le meilleur classement général. Il n'est pas difficile d'imaginer que derrière ce discours se tient l'ambition de décrocher un podium à Paris, une ambition qui ne serait pas illégitime compte tenu de ce qu'a démontré le jeune champion tricolore depuis le début de saison.