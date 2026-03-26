Cyclisme - Tour de France : Ce témoignage qui confirme que Pogacar a été très mal l'an dernier...

Alexandre Higounet

La défaite subie face à Wout Van Aert sur les pavés de la rue Lepic lors de la dernière étape avait livré un indice, confirmé quelques semaines plus tard par le staff de l'équipe UAE Team Emirates : Tadej Pogacar a connu une terrible troisième semaine lors du Tour de France 2025 du fait de problèmes au genou. Aujourd'hui, George Bennett, équipier du Slovène en 2022 et 2023, livre un témoignage qui permet de réaliser que le maillot jaune a vraiment été dans une situation compliquée.

Un premier aveu était tombé quelques jours après l'arrivée du Tour de France, où la défaite de Pogacar face à Van Aert dans la montée de la rue Lepic lors du final à Paris avait déjà laissé un indice : alors qu'il était programmé pour le Tour d'Espagne, le champion slovène renonçait finalement à s'aligner afin de récupérer de la Grande Boucle. Quelques semaines plus tard, le staff de l'équipe UAE Team Emirates reconnaissait que le maillot jaune avait en fait connu une troisième semaine terrible, grandement fragilisé par un problème au genou.

Le Tour de France aurait vraiment pu basculer en troisième semaine Tim Wellens, le coéquipier et ami du Slovène, avait lui aussi confirmé par la suite : « Sur la dix-septième étape qui menait à Valence, il est un moment venu me voir tellement il souffrait. Il a même dû aller à la voiture médicale. Le soir, cela n'allait toujours pas et le staff a décidé de l'emmener à l'hôpital pour passer une IRM. Comme il s'agissait d'un établissement public, j'étais persuadé que cette visite allait fuiter et être rendue publique, mais personne n'a rien su, et tant mieux ! Les médecins ont vu un problème sur l'imagerie et il a beaucoup souffert sur la fin du Tour. En interne, on a vraiment craint un possible abandon ».