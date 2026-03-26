Cyclisme - Tour de France : Ce témoignage qui confirme que Pogacar a été très mal l'an dernier...

La défaite subie face à Wout Van Aert sur les pavés de la rue Lepic lors de la dernière étape avait livré un indice, confirmé quelques semaines plus tard par le staff de l'équipe UAE Team Emirates : Tadej Pogacar a connu une terrible troisième semaine lors du Tour de France 2025 du fait de problèmes au genou. Aujourd'hui, George Bennett, équipier du Slovène en 2022 et 2023, livre un témoignage qui permet de réaliser que le maillot jaune a vraiment été dans une situation compliquée.
Un premier aveu était tombé quelques jours après l'arrivée du Tour de France, où la défaite de Pogacar face à Van Aert dans la montée de la rue Lepic lors du final à Paris avait déjà laissé un indice : alors qu'il était programmé pour le Tour d'Espagne, le champion slovène renonçait finalement à s'aligner afin de récupérer de la Grande Boucle. Quelques semaines plus tard, le staff de l'équipe UAE Team Emirates reconnaissait que le maillot jaune avait en fait connu une troisième semaine terrible, grandement fragilisé par un problème au genou.
Le Tour de France aurait vraiment pu basculer en troisième semaine
Tim Wellens, le coéquipier et ami du Slovène, avait lui aussi confirmé par la suite : « Sur la dix-septième étape qui menait à Valence, il est un moment venu me voir tellement il souffrait. Il a même dû aller à la voiture médicale. Le soir, cela n'allait toujours pas et le staff a décidé de l'emmener à l'hôpital pour passer une IRM. Comme il s'agissait d'un établissement public, j'étais persuadé que cette visite allait fuiter et être rendue publique, mais personne n'a rien su, et tant mieux ! Les médecins ont vu un problème sur l'imagerie et il a beaucoup souffert sur la fin du Tour. En interne, on a vraiment craint un possible abandon ».
« On n'a pas tout de suite compris la gravité de la situation »
Interrogé aujourd'hui dans les colonnes de Marca, George Bennett, le coureur de l'équipe NSN, coéquipier de Pogacar en 2022 et 2023, a évoqué cette troisième semaine, livrant quelques éléments supplémentaires, qui amènent à penser que le Tour de France n'a vraiment pas été loin de basculer, notamment si l'équipe Visma-Lease A Bike avait véritablement couru pour renverser la course plutôt que d'assurer la deuxième place : « L'an dernier, il a eu un grave problème au genou et a pris beaucoup de poids à cause de la rétention d'eau ; on n'a pas tout de suite compris la gravité de la situation. Alex Carera, son manager, a indiqué que la blessure était survenue lors d'un accident avec une voiture Visma ? Oui, même si je ne connais pas tous les détails. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est là que le problème a commencé ».