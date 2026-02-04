Cyclisme : Pogacar ? Evenepoel a identifié son secret !

Alexandre Higounet

Remco Evenepoel attendait beaucoup de son retour à la compétition, espérant y trouver des signes qu'il était en progression en vue de son grand objectif pour les prochaines années, vaincre Tadej Pogacar dans la quête du maillot jaune. A l'occasion du Challenge de Majorque, où il a écrasé la concurrence sur les deux classiques de moyenne montagne, le double champion olympique a visiblement trouvé ce qu'il espérait, alors qu'il a identifié l'axe sur lequel il devrait franchir un palier pour accrocher le Slovène.

Avant le coup d'envoi du Challenge de Majorque, Remco Evenepoel avait décidé de s'aligner sur les deux courses de moyenne montagne disputées vendredi et samedi, contrairement à ce qui était prévu à l'origine, le champion belge n'étant inscrit initialement que sur le contre-la-montre par équipe. Le leader de la Red Bull-Bora-Hansgrohe avait expliqué ce choix devant les micros : « Ce n’était pas prévu, mais la météo s’annonce bonne. Et puisque je suis là de toute façon, autant faire plus qu’un simple contre-la-montre par équipes de 25 minutes. Je suis le genre de coureur qui progresse au fil des courses. Le parcours ici devrait me convenir : des montées et des descentes, et toujours un peu technique. Samedi, il y a aussi le Puig Major, une longue ascension. Je trouverai donc un peu de tout ici, et j’espère obtenir des réponses à la question de savoir comment s’est passé mon hiver ».

« Pogacar ? J'ai beaucoup appris de notre dernière confrontation » Remco Evenepoel voulait trouver les signes en course que sa progression était bel et bien en route. Si on peut y voir l'esquisse d'une grosse pression qu'il se met par rapport à son objectif de rivaliser avec Pogacar, le fait est que l'opération s'est avérée gagnante : Evenepoel a tout écrasé et il ressort de sa semaine à Majorque regonflé à bloc, plus convaincu que jamais qu'il est en mesure de faire le match avec le champion slovène.