Cyclisme : Pogacar a pris une décision irrévocable au sujet de cette course...

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar s'est fixé cette saison comme objectif numéro un de remporter les deux Monuments qui manquent encore à son palmarès. Samedi dernier, il a coché le premier en levant les bras sur Milan San Remo, qu'il est enfin parvenu à gagner. L'esprit désormais tourné vers la conquête de l'Enfer du Nord, le champion slovène n'en a pas moins pris une décision claire et nette au sujet de la Primavera...

Quelques minutes après l'arrivée de Milan San Remo, Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE Team Emirates, n'en faisait pas mystère, Tadej Pogacar est totalement focalisé sur le fait de remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix, et rien d'autres ne comptent à ses yeux pour le moment. Gianetti a ainsi lancé comme rapporté par le quotidien L'Equipe : « Tadej est concentré sur les classiques, et il ne pense qu'à ça d'ici la fin de cette période. Là, c'était San Remo, et maintenant, Roubaix. Il n'y a que ça qui l'intéresse ».

« Tadej m'a dit qu'il ne reviendrait pas » S'il est désormais l'esprit totalement tourné vers Paris-Roubaix, son dernier objectif en classiques, Tadej Pogacar n'en a pas moins pris une décision radicale au sujet de Milan San Remo, tellement soulagé de l'avoir enfin gagné, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Maintenant, je peux arrêter d'aller à San Remo toutes les semaines, voire deux fois par semaine, pour m'entraîner. C'est vraiment éprouvant mentalement de s'entraîner là-bas tout l'hiver. Cette course demande beaucoup d'efforts, aussi mentalement. C'est l'une des courses les plus imprévisibles que j'aie jamais faites. Je pense même que c'est l'une des plus imprévisibles au monde. Quel soulagement de l'avoir enfin gagnée ! J'ai passé des années à m'entraîner ici, et ça va me manquer. Désormais, si je reviens à San Remo, ce sera uniquement pour manger de la focaccia… » Une prise de parole juste pour les médias ? A priori non, si l'on en croit Tom Pidcock, deuxième à l'arrivée, qui a lancé dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'ai fait une très belle course. Quant à Tadej, il est tombé, et il était pourtant encore là, à se battre encore et encore. J'ai un immense respect pour lui. Qu'il soit aussi bon c'est vraiment impressionnant mais je ne peux tout de même pas m'empêcher d'être déçu. J'aurais préféré que Tadej lance son sprint plus tôt, j'ai essayé de le lui faire faire mais il sait ce qu'il fait. Tadej m'a dit qu'il ne reviendrait pas, donc je vais devoir me trouver une autre "moto" que je peux suivre ! ».