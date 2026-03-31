Cyclisme : Il pronostique le grand retour de Vingegaard !

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient de remporter largement deux courses par étapes majeures du début de saison, Paris-Nice et le Tour de Catalogne, Jonas Vingegaard est-il de nouveau en train de redevenir compétitif face à Tadej Pogacar, qu'il affrontera sur le Tour de France cet été ? L'ancien coureur danois Nicki Sorensen, vainqueur d'étape sur le Tour, commence à le penser. Et il avance une bonne raison à cela.

En début de saison, Jonas Vingegaard avait reconnu qu'il avait retrouvé une nouvelle motivation en modifiant totalement son approche du Tour de France cette année, passant au préalable par le Giro. La meilleure façon selon lui de briser la spirale de la défaite face à Tadej Pogacar, d'autant qu'une victoire au Tour d'Italie lui permettrait d'arriver sur le Tour de France, autant libéré que motivé à bloc.

Son reboot mental cette saison lui a fait du bien, mais il y aurait une autre raison Le début de saison canon du leader danois du Team Visma-Lease A Bike, marqué par deux victoires écrasantes lors des deux courses par étapes majeures du début d'année, Paris-Nice et le Tour de Catalogne, tend à confirmer les bienfaits du « reboot » mental du champion danois. Le niveau affiché par Vingegaard sur ces deux épreuves, où il a largement dominé ses concurrents pour le Tour (à l'exception de Tadej Pogacar qui n'était pas présent sur ces deux courses), amène à se demander s'il n'est pas en passe de redevenir réellement compétitif face au champion slovène.